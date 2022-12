Predsednik Pahor čestital predsedujoči predsedstva BiH Cvijanović za pridobitev statusa kandidatke za članstvo v EU

Po včerajšnji prelomni odločitvi Evropskega sveta, s katero je bil Bosni in Hercegovini podeljen status kandidatke za članstvo v Evropski uniji, je predsednik republike Borut Pahor danes, 16. decembra 2022, po telefonu govoril s predsedujočo predsedstva BiH Željko Cvijanović in ji čestital.



Spomnil je, da gre za izjemno pomembno spremembo v pristopu Evropske unije, za katero v začetku leta, ko je na Munchenski varnostni konferenci predlagal tako odločitev, še ni bilo razumevanja.



Podelitev statusa kandidatke je velika priložnost. BiH ni več le država, s katero se povezujejo problemi, pač pa se je odprlo upanje.



Predsednik republike je pozdravil vse dosedanje korake na evropski poti in izrazil pričakovanje, da se bodo le-ti še intenzivirali.



Z veseljem je sprejel zagotovila predsedujoče predsedstvu BiH Željke Cvijanović, da je opredelitev države jasna in da je v zvezi z evropsko potjo precej enotnosti, tudi ko gre za konkretne ukrepe.



Predsedujoča predsedstva se je zahvalila predsedniku Pahorju za vso podporo, ki jo je v svoji politični karieri Bosni in Hercegovini.





