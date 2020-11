Predsednik Pahor vročil Jabolko navdiha prof. dr. Andreju Janežu: »Vaš dosežek je dokaz, da slovenska znanost seže na svetovni znanstveni Olimp«

V nadaljevanju je utemeljitev vročitve priznanja Jabolko navdiha prof. dr. Andreju Janežu.

Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes v Predsedniški palači vročil priznanje Jabolko navdiha prof. dr. Andreju Janežu za izjemne in prelomne dosežke pri zdravljenju sladkorne bolezni. Vročitev je zaradi razmer potekala brez občinstva, vendar jo je bilo mogoče spremljati preko neposrednega prenosa v živo na uradni spletni strani predsednika republike.»To enkratno priložnost izkoriščam, da se preko priznanja vam, profesor dr. Janež, zahvalim prav vsem v znanstvenem in zdravniškem svetu, tako pri nas kot globalno, ki si prizadevajo reševati človeška življenja,« je ob tej priložnosti dejal predsednik republike. V imenu države in v svojem imenu se je tako zahvalil vsem, ki kakorkoli skrbijo za ljudi, ki se soočajo z zdravstvenimi težavami v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, domovih za starejše in drugod. »Vaše delo, gospod profesor, vaš dosežek, ki je izjemen, ultimativen, je dokaz, da tudi slovenska znanost lahko seže na svetovni znanstveni Olimp,« je prejemniku priznanja čestital predsednik Pahor in poudaril, da takšni dosežki v skupnost vnašajo optimizem. »Na koncu bomo zmogli – zato, ker si bomo pomagali in skrbeli drug za drugega. V nas je toliko dobrega in plemenitega, da mora to na koncu zmagati. Če še ni, to pomeni samo, da še ni konec,« je nagovor sklenil predsednik republike.Prof. dr. Andrej Janež je v zahvali poudaril, da je prejeti Jabolko navdiha velika čast in odgovornost. »Ne gre le za osebno priznanje, gre za priznanje inštituciji, v kateri sem se šolal in v kateri delujem zadnjih 24 let. Gre za priznanje timu, ki ga vodim,« je dejal. Poudaril je, da letošnji dosežek daje zalet in samozavest njemu in sodelavcem, da bodo sladkornim bolnikom še naprej omogočali vrhunsko in kvalitetno zdravljenje ter skrbeli, da bodo najnovejša zdravila, inzulin in sodobna tehnologija na voljo vsem bolnikom v Sloveniji. Tudi on je svoj govor sklenil z navdihujočimi besedami: »Vse se bo izteklo v redu. Na tem je zgrajen svet.«Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA