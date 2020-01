Predsednik Pahor na osrednji slovesnosti Foruma voditeljev ob mednarodnem dnevu spomina na holokavst v Jeruzalemu

Predsednik Pahor se je pred začetkom Foruma voditeljev srečal z mnogimi svetovnimi voditelji. Med drugimi je spregovoril z zveznim predsednikom Republike Avstrije dr. Alexandrom van der Bellnom, predsednikom Republike Madžarske Jánosom Áderjem, s predsednikom Portugalske Marcelom Rebelo de Souso, predsednico Republike Slovaške Zuzano Čaputovo. V krajših pogovorih je čestital novoizvoljenim predsednikom Evropske komisije Ursuli Von der Leyen, Evropskega sveta Charlesu Michelu in Evropskega parlamenta Davidu Sassoliju.Popoldne se je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor udeležil pete spominske slovesnosti, poimenovane Forum voditeljev ob mednarodnem dnevu spomina na holokavst. Osrednja slovesnost je potekala na trgu Varšavskega geta v Jad Vašemu, ki je svetovni center spomina na žrtve holokavsta. Slovesnosti se je udeležilo 45 svetovnih voditeljev.Ob robu obiska v Jeruzalemu je predsednik republike nekaterim izraelskim sogovornikom, med njimi Miriam Steiner Aviezer, eni izmed pravičnikov med narodi in sodelavki jeruzalemskega muzeja Jad Vašem, s katero se je sestal že včeraj, ponovil svoje stališče o razveljavitvi obsodbe generala Leona Rupnika, ki ga je slovenski javnosti podal že pretekli teden. Ponovil je, da nikoli ne komentira posameznih odločitev institucij pravne države, saj je to z vidika samostojnosti in neodvisnosti sodne veje oblasti nedopustno, da pa se mu zdi ob tem pomembno izreči prepričanje, da bodo tudi generacijam, ki pridejo za nami, ostali prisega generala Leona Rupnika Hitlerju, njegovo sodelovanje z okupatorjem in goreč antisemitizem, v zgodovinskem spominu zapisani kot zavržna dejanja.Govorci na današnji osrednji slovesnosti so bili izraelski predsednik Rivlin, izraelski premier Benjamin Netanjahu, ruski predsednik Vladimir Putin, predsednik Francije Emmanuel Macron, nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, britanski prestolonaslednik, princ Charles in podpredsednik ZDA Mike Pence.Spominska slovesnost se je zaključila s prižiganjem menore s strani preživele holokavsta Rose Moskowitz iz ZDA in predsednice Osrednje organizacije preživelih holokavsta Colette Avital. Sledila je slovesnost polaganja vencev k Spomeniku upora Varšavskega geta, ki so jih položili povabljeni državniki, med njimi predsednik Pahor.Foto: Kobi Gideon GPO