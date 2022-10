Predsednik republike sprejel slovenske podeželske ženske

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldne v Predsedniški palači sprejel slovenske podeželske ženske, ki so doslej prejele naziv kmetica leta, in predsednico Zveze kmetic Slovenije Ireno Ule.Predsednik Pahor je sprejem priredil v luči svetovnega dneva kmetic, ki ga obeležujemo 15. oktobra, da bi tudi tako poudaril pomen njihovega dela in ljubezni do zemlje ter se jim zahvalil za vse dosedanje sodelovanje.Foto: Tamino Petelinšek/STA