Predsednik Pahor si je ogledal fotografsko razstavo ob 40. obletnici ustanovitve Triglavskega narodnega parka

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor si je danes ogledal fotografsko razstavo "Večna sprememba, ujeta v fotografski objektiv". Razstava poteka v okviru obeleževanj 40. obletnice sprejema zakona o ustanovitvi Triglavskega narodnega parka in 60. obletnice razglasitve Doline Triglavskih jezer za Triglavski narodni park. Predsednik Pahor je častni pokrovitelj obeleževanj obeh obletnic edinega slovenskega narodnega parka.Predsednik republike si je razstavo ogledal v spremstvu direktorja Triglavskega narodnega parka Janeza Rakarja in avtorja razstave Aleša Zdešarja.Razstava bo na ogled med 18. novembrom 2021 in 14. februarjem 2022.Foto: Anže Malovrh / STA