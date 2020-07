Predsednik Pahor se je danes po telefonu pogovarjal z znova izvoljenim poljskim predsednikom Andrzejem Dudo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes, 14. julija 2020, po telefonu dlje časa pogovarjal z znova izvoljenim poljskim predsednikom Andrzejem Dudo.Predsednik Pahor je predsedniku Dudi čestital za zmago na volitvah. Predsednika sta v pogovoru ob poudarjanju pomena njunega osebnega prijateljstva in odličnih odnosov med državama spregovorila še o aktualnih razmerah in potrebi, da se svetovni voditelji znova čim prej tudi neposredno srečujejo in urejajo zapletene mednarodne odnose, ki jih dodatno obremenjuje podaljševanje zdravstvene krize Covid-19.Foto: Daniel Novakovič/STA