Predsednik Pahor na zaprti razpravi o razmerah na Zahodnem Balkanu: »Odgovor na vsa vprašanja na Zahodnem Balkanu je Evropska unija.« Obisk v Münchnu zaključil s srečanjem z ameriško senatorko Amy Klobuchar

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v okviru Münchenske varnostne konference danes kot posebni gost nastopil v razpravi o Zahodnem Balkanu z naslovom “(W)hole in the Heart of Europe? Back to the Balkans”. Dejal je, da ne smemo podcenjevati razmer na tem območju in da je potrebno dovolj zgodaj opaziti in nasloviti določene zaskrbljujoče procese v regiji, zato je zelo pomembno, da so organizatorji Münchenske varnostne konference to tematiko vključili v agendo tokratnega srečanja.



V svojem nastopu je predsednik republike poudaril pomen hitrejšega širitvenega procesa Evropske unije, saj je Zahodni Balkan za Evropsko unijo prvovrstno geopolitično vprašanje. Dejal je, da je odgovor na vsa vprašanja na Zahodnem Balkanu eden – Evropska unija.



Po mnenju predsednika Pahorja ta čas v regiji opazimo tri večje problemske sklope: nestabilno situacijo v Bosni in Hercegovini, pomanjkanje napredka v dialogu Beograd-Priština in bolgarsko blokado Severne Makedonije za začetek pogajanj za članstvo v EU.



Slovenski predsednik je ob tem dejal, da meni, da bi se lahko pobudi Odprti Balkan pridružile tudi druge države regije. Ob tem je pojasnil, da pobudo podpira, saj v njej vidi možnost za dodatno povezovanje, da pa to ni in ne sme biti alternativa Evropski uniji.



V današnji razpravi je bil poudarjen tudi pomen sprave, h kateri ves čas poziva slovenski predsednik.



Na okrogli mizi so sodelovali predsednica Kosova Vjosa Osmani, posebni predstavnik EU za dialog Beograd-Priština Miroslav Lájčak, zunanja ministrica Bosne in Hercegovine Bisera Turković, visoki predstavnik za Bosno in Hercegovino Christian Schmidt in zunanji minister Republike Hrvaške Gordan Grlić Radman.



Predsednik Pahor se je danes v Münchnu sestal z ameriško senatorko slovenskih korenin, Amy Klobuchar. Predsednik Pahor je dejal, da ga veseli, da sta se po vmesnem času spet lahko sestala v živo in jo je povabil za slavnostno govornico ob letošnjem dnevu slovensko-ameriškega prijateljstva, s katerim bomo obeležili tudi 30-letnico vzpostavitve diplomatskih odnosov. Senatorka Klobuchar je vabilo z veseljem sprejela.