Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na obeležitvi 30-letnice postroja v Kočevski Reki "Dan, ko je prvič zadišalo po slovenski vojski"

Predsednik Pahor je v govoru poudaril, da se Slovenci iz zgodovinskih izkušenj znamo učiti - tako smo znali pred tridesetimi leti preseči narodove delitve iz časa druge svetovne vojne in tako bi morali znati z navdihom za današnji čas sprejemati spomin na prelomne dogodke izpred tridesetih let. Spomnil je na čas osamosvajanja, ko je voditeljstvo z jasno vizijo prineslo tudi enotnost. "Na te čase se moramo spominjati s ponosom, radostjo in navdihom. Takrat je sodelovanje zmagalo nad razlikami," je še povedal predsednik republike in opomnil, da je več tistega, kar nas povezuje kot tistega, kar nas razlikuje.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik prve slovenske vlade Alojz Peterle je dejal, da je Kočevska Reka eden od svetih krajev slovenske osamosvojitve. Opomnil je, da na ta dan pred tridesetimi leti ni zadišalo samo po slovenski vojski, temveč je zadišalo po samostojni Sloveniji.Obeležitev obletnice sodi v okvir prizadevanj predsednika republike za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred tridesetimi leti, ki so utirali pot prvim demokratičnim volitvam in odločitvi o osamosvojitvi Slovenije. Današnja slovesnost je bila trinajsta v vrsti dosedanjih počastitev 30. obletnice teh prelomnih dogodkov in je potekala na razmeram prilagojen način.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik republike je doslej priredil deset (10) posebnihv počastitev in ohranitev zgodovinskega spomina na 30. obletnico:1.(slavnostni govornik: mag. Igor Omerza, tedanji član kolegija Odbora za varstvo človekovih pravic),2.(slavnostni govornik: dr. Dimitrij Rupel, soavtor Majniške deklaracije 1989),3.(slavnostni govornik: Franci Feltrin, član glavnega odbora društva Združeni ob Lipi sprave, nekdanji podpredsednik kluba Demos in predsednik Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa),4.(slavnostna govornika: Miran Potrč, predsednik tedanje skupščine, in Tone Jerovšek, predsednik zakonodajno-pravne komisije tedanje skupščine),5.(slavnostna govornika: dr. Hubert Požarnik in veleposlanik mag. Matjaž Šinkovec, člana tedanjega predsedstva Demosa),6.(slavnostna govornika: dr. Ciril Ribičič, vodja slovenske delegacije in takratni predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, in mag. Franci Pivec, član slovenske delegacije),7.(slavnostni govornik: Alojz Peterle, predsednik prve demokratično izvoljene vlade),8.(slavnostni govornik: dr. Ludvik Toplak, predsednik Družbenopolitičnega zbora tedanje Skupščine Republike Slovenije),9.(slavnostna govornika: prof. dr. Peter Jambrek, sodelavec Komisije za ustavna vprašanja tedanje Skupščine Republike Slovenije, in Janez Janša, predsednik Vlade Republike Slovenije in član Izvršnega sveta tedanje Skupščine Republike Slovenije, republiški sekretar za ljudsko obrambo).10.(slavnostna govornika: dr. Spomenka Hribar, pobudnica Sporazuma, in Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije).Slovesnosti ob 30. obletnici prvih demokratičnih in večstrankarskih volitev, na kateri bi bila slavnostna govornika prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan in predsednik prve demokratično izvoljene vlade Republike Slovenije Alojz Peterle, v tedanjih razmerah ni bilo mogoče pripraviti, zato je predsednik republike v počastitev obletnice državljanke in državljane ter Slovenke in Slovence nagovoril s posebno. 30-letnico uradnega imena naše države pa je predsednik republike obeležil skupaj z otroki iz vrtca Litija: 340 otrok je na travniku v Litiji sestavilo 24-metrski napis SLOVENIJA, pri tem pa se jim je pridružil predsednik republike.Foto: Nebojša Tejić/STA