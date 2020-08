Predsednik Pahor v pogovoru z mladimi kmeti: “Zame je vrednota, da ohranimo slovensko podeželje. To je nacionalnega pomena.”

Na povabilo Zveze slovenske podeželske mladine se je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor udeležil Dnevov odprtih vrat slovenskih kmetij. Danes popoldan je obiskal družinsko kmetijo Selinšek, kjer sta mu mlada kmeta Davorin in Jernej Selinšek skupaj s staršema Milanom in Marijo predstavila dejavnosti na kmetiji, kjer z inovativnimi pristopi mleko predelujejo v mlečne izdelke in navdušujejo ljubitelje lokalnih proizvodov.“Vsako delo je pomembno. Kot si ne predstavljamo življenja brez zdravnikov, si ne predstavljamo življenja brez vas, mladih slovenskih kmetov,” je po ogledu kmetije poudaril predsednik Pahor.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike je obisk izkoristil tudi za pogovor z novoizvoljenim vodstvom Zveze slovenske podeželske mladine. V daljšem in pronicljivem pogovoru se je predsednik republike seznanil z nekaterimi prednostnimi temami, ki jim bodo v prihodnosti posvetili več pozornosti.Med njimi prednjači duševno zdravje med mladimi kmeti, zato so pripravili projekt “neMOČ PODEŽELJA”, s katerim si želijo s pomočjo svetovalne službe po Sloveniji izvesti delavnice duševnega zdravja in vzpostaviti sistem dolgotrajne pomoči kmetom s slovenskega podeželja po vzoru podobnih projektov iz tujine, predvsem Avstrije.Predsednika Pahorja je presunil podatek, da je stopnja samomora med kmetijskimi poklici kar štirikrat višja kot pri drugih poklicih. Izrazil je občudovanje nad pogumom, da so se sistematično lotili te teme, in svojo moralno podporo njihovim plemenitim prizadevanjem. Predsednik republike je dejal, da je pripravljen prevzeti častno pokroviteljstvo nad akcijskim načrtom “Od mladega kmeta do skrbnega gospodarja” in izrazil pripravljenost, da v Predsedniški palači priredi posvet, na katerem bi naslovili nekatere izmed izzivov, s katerimi se soočajo mladi na podeželju in bi jih bilo prav obravnavati na državni ravni.Predsednik Pahor in mladi kmeti so pogovor sklenili v iskrenem prijateljstvu, dogovorjeni za nadaljevanje in krepitev sodelovanja. “Zame je vrednota, da ohranimo slovensko podeželje. To je nacionalnega pomena,” je posebej poudaril predsednik republike. Sogovorniki so pogovor sklenili z obljubo po nadaljevanju rednega dialoga, tudi v obliki sprejema v Predsedniški palači, za katerega si predsednik želi, da bi postal tradicionalen.Pogovoru so prisluhnili tudi sosedje družine Selinšek in drugi vaščani Starš, s katerimi je predsednik republike ob koncu obiska v prisrčnem vzdušju delil nekaj iskrenih izkušenj z življenja na podeželju.Foto: Daniel Novakovič/STA