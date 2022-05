Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, v torek, 17. maja 2022, na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja.Robert Waltl je prejel red za zasluge za izjemni prispevek k spominjanju in ozaveščanju o holokavstu in pomenu strpnosti ter za dolgoletno delovanje v gledališki umetnosti. Ivica Žnidaršič je prejela red za zasluge za zasluge pri uresničevanju pravic izgnancev in žrtev vojnega nasilja ter za dolgoletna prizadevanja za kulturo spominjanja. Odlikovanje je v njenem imenu prevzel mag. Franc Žnidaršič. Valerija in Ivo Čarman pa sta za izjemno delo za ranljive in pomoči potrebne ljudi, zlasti otroke, prejela medaljo za zasluge.Foto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STA