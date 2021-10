Predsednik Pahor na delovnem srečanju sprejel guvernerja Banke Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 6. oktobra 2021 na delovnem srečanju sprejel guvernerja Banke Slovenije mag. Boštjana Vasleta.Guverner je predsednika republike obvestil, da se bo 5. aprila 2022 viceguvernerju Banke Slovenije dr. Primožu Dolencu iztekel mandat. Predsednik republike bo tako v skladu s 36. in 37. členom Zakona o Banki Slovenije začel ustrezne postopke za imenovanje novega viceguvernerja oz. viceguvernerke in najpozneje v 30 dneh objavil poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov.Ob tem je guverner predsednika republike seznanil tudi z nekaterimi aktualnimi informacijami in ocenami s področja delovanja Banke Slovenije.Foto: Matjaž Klemenc/UPRS