Predsednik Pahor ob prazniku dela pozval k tvornemu in iskrenemu socialnemu dialogu: »Praznujemo delo in možnost, da skozi delo postajamo ustvarjalne osebnosti«

Kot običajno ob državnih praznikih je v Predsedniški palači tudi danes, ko praznujemo praznik dela, potekal dan odprtih vrat. Obiskovalke in obiskovalce je v Veliki kristalni dvorani Predsedniške palače sprejel in nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ob tej priložnosti pa se mu je z nagovorom pridružila Ana Čermelj, generalna sekretarka Sindikata obrti in podjetništva Slovenije.Foto: Tamino Petelinšek/STAPredsednik republike je ob prazniku dela čestital državljankam in državljanom ter Slovenkam in Slovencem doma in po svetu z najboljšimi željami za našo mirno in uspešno prihodnost. Pred oblikovanjem nove vlade je pozval prihodnjo vlado, delodajalce in sindikate, naj obnovijo zaupanje v dialog, v socialni dialog in skupaj rešujejo najbolj vitalna vprašanja, ki zadevajo vse nas. Spomnil je na svoja prizadevanja za obnovitev socialnega dialoga in dejal, da je oblikovanje nove vlade pravi trenutek, da se z vso resnostjo razume pomen socialnega dialoga ter se mu nameni moč in težo, da bo lahko iskal koristi za vse udeležence. »Praznujemo delo in možnost, da skozi delo postajamo ustvarjalne osebnosti,« je dejal predsednik Pahor in poudaril, da je sleherno delo častno, da pa sta enakopravnost in enakovrednost pogoj za uspeh slovenske družbe. »Če bo dialog iskren in tvoren, bomo od njega vsi imeli več,« je poudaril. Sklenil je z besedami, da bosta vsaj dve tretjini malčkov, ki so danes obiskali Predsedniško palačo, po koncu izobraževanja opravljali poklice, ki ju še ne poznamo, zato je zelo pomembno, da tvoren in iskren socialni dialog ohranimo in krepimo. »Zaslužimo si, da smo prijazni drug z drugim in si vlivamo upanje za prihodnost teh naših čudovitih otrok,« je praznični nagovor sklenil predsednik republike.Foto: Tamino Petelinšek/STAAna Čermelj, generalna sekretarka Sindikata obrti in podjetništva Slovenije, je ob današnjem prazniku, posvečenem delavstvu, dejala, da je to praznik pridnih rok, požrtvovalnosti in zavezanosti skupnim ciljem v smislu stabilnega in rastočega gospodarstva, ki ostaja temelj socialne varnosti. Poudarila je pomen solidarnosti, enakopravnosti in dobrih odnosov med ljudmi. Izpostavila je izzive, s katerimi se soočajo, in posebej opozorila na problematiko poklicnih bolezni in na neenakost delavcev v javnem in zasebnem sektorju. V sklepnem delu nagovora se je zahvalila predsedniku republike Borutu Pahorju, da je v času obeh predsedniških mandatov nase prevzel pomembno poslanstvo in se, kot je dejala, z izjemno predanostjo in preudarnostjo državnika odzival na družbene napetosti, ki vselej rezultirajo v nazadovanje družbe in njenih vrednot. »Spoštovani gospod predsednik, hvala vam, da ste s svojo avtoriteto, iskreno pripadnostjo domovini opravili izjemno delo in bili predsednik vseh državljank in državljanov Republike Slovenije,« je dejala gospa Čermelj.Foto: Tamino Petelinšek/STAPosebej za današnji praznik sta glasbeni program pripravila Miha Debevec in Dejan Kušer, vrhunska slovenska harmonikarja na diatonični in klasični harmoniki, ki sta se predstavila z venčkom slovenskih ljudskih pesmi in dvema popularnima skladbama.Foto: Tamino Petelinšek/STAV počastitev državnega praznika je tako kot ob vsakem dnevu odprtih vrat pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske.Foto: Tamino Petelinšek/STA