Predsednik Pahor bo odlikoval nemško kanclerko Angelo Merkel z redom za izredne zasluge

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo v torek, 5. oktobra 2021, ob 18. uri, na Brdu pri Kranju sprejel kanclerko Zvezne republike Nemčije Angelo Merkel.

Predsednik Pahor bo kanclerko Merkel odlikoval z redom za izredne zasluge, najvišjim odlikovanjem Republike Slovenije, za njene osebne zasluge za poglobitev vsestranskih odnosov med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo ter verodostojno evropsko voditeljstvo.

Angela Merkel po 16 letih vodenja vlade Zvezne republike Nemčije zaključuje svoj mandat zvezne kanclerke. V tem času sta Republika Slovenija in Zvezna republika Nemčija razvili odlične in prijateljske odnose na številnih področjih skupnega interesa. Državi sta strateški, politični in gospodarski partnerici in zaveznici in imata sorodne poglede na pomembnejša vprašanja v mednarodni skupnosti. Z Nemčijo kot najpomembnejšo zunanjetrgovinsko partnerico Slovenije smo v preteklem letu zabeležili blagovno menjavo v višini skoraj 11 milijard evrov.

Predsednik republike Borut Pahor je s kanclerko Merkel sodeloval že kot premier - na njegovo povabilo je kanclerka leta 2011 uradno obiskala Slovenijo in tedaj sta Slovenija in Nemčija sprejeli Deklaracijo o poglobljenem sodelovanju na področjih skupnega interesa. S to politično deklaracijo sta državi potrdili odlično partnersko sodelovanje, ki se je razvilo v času, odkar je Slovenija neodvisna in samostojna država. Nemčija je ena najpomembnejših političnih in gospodarskih partneric Republike Slovenije.

V okviru sodelovanja v triu predsedujočih držav Svetu Evropske unije sta si Slovenija in Nemčija tako v času prvega kot tudi aktualnega slovenskega predsedovanja prizadevali za konstruktiven in prijateljski dialog znotraj Evropske unije in tako še poglobili že sicer odlične odnose med državama.

Predsednik Pahor se je s kanclerko Angelo Merkel večkrat srečal tudi v vlogi predsednika republike. Med drugim jo je kot posebno gostjo povabil na srečanje voditeljev pobude Brdo Brijuni Process, julija 2014. Z njo se je delovno sestal na poti na uradni obisk v Rusko federacijo in Ukrajino februarja 2017.