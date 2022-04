Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije v Priporočilu št. 14 podprl pobudo za uvedbo kavcijskega sistema

PRIPOROČILO ŠT. 14

ob dnevu okoljskega dolga v Sloveniji in dnevu Zemlje

22. aprila 2022 zaznamujemo svetovni dan Zemlje, letos pod geslom »Vlagajmo v naš planet«.

Že štiri dni prej, 18. aprila 2022, je po izračunih organizacije Global Footprint Network v Sloveniji dan okoljskega dolga.

Prebivalke in prebivalci Slovenije smo s svojim načinom življenja v 108 dneh porabili vse naravne vire, ki jih je Zemlja za nas sposobna pridelati oziroma obnoviti v enem letu, torej 365 dneh.

S takim načinom življenja dneva Zemlje v Sloveniji letos ne bi dočakali.

Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije je

· ob upoštevanju 1. točke 9. člena Direktive EU 2019/904 Evropskega parlamenta in sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje , ki določa, da morajo države članice Evropske unije sprejeti potrebne ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da se za namene recikliranja do leta 2025 ločeno zbere 77 odstotkov odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, do leta 2029 pa 90 odstotkov teh proizvodov, danih na trg v posameznem letu,

sprejel Priporočilo št. 14, v katerem

· izraža iskreno podporo pobudi okoljevarstvenih organizacij za uvedbo kavcijskega sistema v Republiki Sloveniji in poziva odločevalce – sedanje in prihodnje –, da čim prej pripravijo potrebno zakonsko podlago za vzpostavitev in učinkovito delovanje sistema; · pozdravlja široko podporo uvedbi kavcijskega sistema, ki so jo doslej že javno izrazili predstavniki nevladnih organizacij, gospodarstva in Vlade Republike Slovenije; · ocenjuje, da bi kavcijski sistem v Sloveniji spodbudil recikliranje in občutno prispeval k zmanjšanju odpadne plastične embalaže za enkratno uporabo, kar se je potrdilo v enajstih evropskih državah, ki so ga že uvedle, obenem pa bi prispeval tudi k zmanjšanju izpustov CO 2 , ki nastajajo ob sežiganju odpadne plastične embalaže; · poziva vse organizatorje prireditev, naj bodo pri organiziranju prireditev čim bolj skrbni do okolja, saj so prireditve izjemna priložnost, da drug drugemu dokažemo, da ne potrebujemo plastike za enkratno uporabo oziroma znamo prireditve pripraviti kot srečanja brez odpadkov oziroma »zero waste« dogodke; · poziva vse zaposlovalce v javni upravi, zasebnem sektorju in v sistemu vzgoje in izobraževanja, da se v delovnih okoljih odrečejo uporabi plastičnih izdelkov za enkratno uporabo ter jih čim prej nadomestijo s trajnostnimi izdelki, kakor je to storilo že več organizacij in podjetij; · poziva vse prebivalke in prebivalce Republike Slovenije k odgovornemu ravnanju z odpadki, saj je tako ravnanje trajnostno, obenem pa prinaša tudi številne priložnosti v okviru krožnega gospodarstva.



Ljubljana, 21. april 2022

