Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja

Utemeljitve:

Marjan Fabjan je prejel red za zasluge za zasluge za izjemne dosežke na področju športa, ki jih potrjujejo vrhunski uspehi slovenskih judoistk in judoistov. Andrej Hauptman in Franc Hvasti sta prejela red za zasluge za izjemne dosežke na področju športa, ki jih potrjujejo vrhunski uspehi slovenskih kolesarjev. Roman Krajnik je prejel red za zasluge za izjemne dosežke na področju športa, ki jih potrjujejo vrhunski uspehi slovenskih in tujih športnih plezalk in plezalcev. Polona Sladič pa je prejela red za zasluge za izjemne dosežke na področju športa, ki jih potrjujejo vrhunski uspehi slovenske parastrelske reprezentance.Foto: Nebojša Tejić/STA