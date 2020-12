Predsednik Pahor je predsedniku Macronu izrekel sožalje ob smrti nekdanjega francoskega predsednika Giscarda d'Estainga

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je predsedniku Francoske republike Emmanuelu Macronu izrekel iskreno sožalje ob smrti Giscarda d'Estainga, nekdanjega francoskega predsednika.



V sožalnem pismu je poudaril,da sta Francija in Evropa izgubili velikega Evropejca in državnika, ki se je vztrajno zavzemal za tesnejše evropsko povezovanje in je Evropo videl kot moderno družbo napredka.