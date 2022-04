Predsednik Pahor je ob dnevu Zemlje obiskal Dobrovnik

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na dan Zemlje obiskal Dobrovnik in se seznanil s projektom sanacije nasipa in Bukovniškega jezera. Srečal se je z učenci dvojezične slovensko-madžarske Osnovne šole Dobrovnik, ki so mu ob svetovnem dnevu Zemlje predstavili okoljevarstveni projekt "Kreativne okoljevarstvene opozorilne table".Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STANato se je predsednik republike udeležil slovesnosti ob 70. obletnici Združenja slovenske izseljenske matice Ljubljana. Predsednik republike je bil na slovesnosti slavnostni govornik.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA