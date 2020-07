Predsednik Pahor in predsednik Mattarella sta se skupaj udeležila obeležitve 100. obletnice požiga in slovesne vrnitve Narodnega doma v Trstu slovenski narodni skupnosti v Italiji

Izjava predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja po obisku Narodnega doma:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella sta se skupaj udeležila slovesnosti ob 100. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu in tako potrdila iskreno prijateljstvo med dvema sosednjima državama in narodoma.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je obisk v Italiji pričel z obiskom kasarne Reggimento Piemonte Cavalleria na Opčinah, kjer ga je z vojaškimi častmi sprejel gostitelj predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella.Foto: STA/Daniel NovakovičPredsednika Pahor in Mattarella sta pred osrednjo slovesnostjo ob vrnitvi Narodnega doma SlovencemS tem skupnim pietetnim dejanjem želita predsednika v evropskem duhu in ob medsebojnem spoštovanju obrniti nov list skupne prihodnosti obeh narodov.Foto: STA/Daniel NovakovičFoto: STA/Daniel NovakovičOb navzočnosti slovenskega predsednika Pahorja in italijanskega predsednika Mattarelle je bil nato na Prefekturi v Trstu slovesno- natanko sto let po tem, ko so ga napadli in požgali pripadniki italijanskih fašističnih in nacionalističnih skupin. To je zgodovinski dogodek, pomemben za oba naroda. Zanj sta si predsednika Pahor in Mattarella že nekaj let skupaj prizadevala s skrbnostjo in tenkočutjem do čustev pripadnikov obeh narodov.V okviru slovesnosti je potekala posebnaPredsednik Pahor je vročil Red za izredne zasluge Borisu Pahorju, velikemu Slovencu, pisatelju in humanistu za življenjski prispevek k razumevanju in povezovanju narodov Evrope in za nepopustljivo zavzemanje za slovenstvo in demokracijo. Predsednik Mattarella pa mu je vročil odlikovanje Vitez Velikega križa, Red za zasluge Italijanske republike.Foto: STA/Daniel NovakovičPredsednika Pahor in Mattarella sta se ob tej priložnosti na Prefekturi na posebnem, zgodovinskem srečanju sestala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske narodne skupnosti v Sloveniji.Foto: STA/ Daniel NovakovičSlovenski in italijanski predsednik sta si ogledala razstavo ob 100. obletnici požiga Narodnega doma in se vpisala v Zlato knjigo Narodnega doma. Predsednik Pahor je nato v atriju Narodnega doma nagovoril slovenske medije.Program obiska predsednika republike Boruta Pahorja se je sklenil s svečanim kosilom, ki ga je v prostorih Prefekture priredil predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella.Foto: STA/Nebojša TejićPredsednika republike sta na obisku v Italiji spremljala minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch.Italijanskega predsednika Mattarello je spremljal minister za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje Luigi Di Maio, na Prefekturi pa sta bila prisotna tudi Luciana Lamorgese, ministrica za notranje zadeve, in Gaetano Manfredi, minister za Univerzo in raziskovanje.