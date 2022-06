Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na 54. podelitvi nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 8. junija 2022, kot slavnostni govornik nastopil na 54. slavnostni podelitvi nagrad Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.»Generalna pozicija je s finančnega vidika, tako pri podjetjih kot tudi pri prebivalstvu v naši državi, vzpodbudna. Še posebej, če jo primerjamo z državami zahodne Evrope in s stanjem v času finančne krize,« je ocenil predsednik republike in slavnostni govor sklenil z mislijo: »Premajhni smo, da da bi si želeli, da nekdo dela slabo, zato da bi mi delali nekoliko boljše, in dovolj veliki, da smo to spoznali in da lahko z nagrajenci, ki jim ob tej priložnosti iskreno čestitam, vidimo pred seboj uspešne čase v naše skupno zadovoljstvo.«Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA