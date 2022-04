Predsednik republike sprejel predstavnike Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 13. aprila 2022, na delovnem pogovoru sprejel predstavnike Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema (Svet). V imenu civilnodružbenih organizacij, ki so ustanovile Svet, so na pogovoru sodelovali dr. Ciril Ribičič, dr. Ivan Svetlik, dr. Rado Bohinc, prof. Tone Peršak, mag. Miroslav Marc in mag. Emil Milan Pintar. Srečanje predstavlja nadaljevanje dialoga predsednika republike s predstavniki "Sinteze - Koalicije civilne družbe za prenovo" kot pobudnice ustanovitve Sveta.Foto: Nebojša Tejić/STAGostje so predsedniku republike predstavili ključne razloge za nujne spremembe obstoječega volilnega sistema in predlog novega Zakona o volitvah v državni zbor, ki so ga pripravili v Svetu in temelji na kombiniranem volilnem sistemu. Izrazili so prepričanje, da bi lahko predlagane spremembe bistveno prispevale k dvigu zaupanja v politiko in njene institucije, k višji volilni udeležbi, kakovostnejšemu državnemu zboru in vladi ter večji legitimnosti njunih odločitev. Predsednika so seznanili tudi z mnenji in stališči parlamentarnih političnih strank in civilne družbe, ki so jih zbrali v dosedanjih stikih in pogovorih z njimi.Predsednik republike je ob tem spomnil na številne aktivnosti, ki jih je kot predsednik republike v prejšnjem in sedanjem mandatu vodil s predstavniki parlamentarnih političnih strank, da bi izboljšali veljavni volilni sistem. Sogovorniki so se strinjali, da bo za uveljavitev predlaganih sprememb pomembna tako široka podpora ljudi kot sodelovanje z vsemi ključnimi političnimi odločevalci.Gostje so z veseljem sprejeli predsednikov predlog, da bo v času do sredine julija ali najpozneje v septembru v predsedniški palači sklical posvet o prenovi volilnega sistema. Na posvet bodo vabljeni predstavniki Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema in parlamentarnih političnih strank, da bi soočili mnenja o predlaganih spremembah.Ob koncu srečanja je dr. Ciril Ribičič predsedniku republike predstavil novo knjigo »Volitve v slepi ulici - 62 vprašanj in odgovorov o ustavni reformi«, ki odgovarja na vrsto vprašanj o kombiniranem volilnem sistemu kot poti prenove sedanjega volilnega sistema v Sloveniji.Foto: Nebojša Tejić/STA