Predsednik Pahor priredil že tretje srečanje predsednikov Slovenije, Avstrije in Hrvaške v Sloveniji

Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja se na delovnem obisku v Sloveniji mudita predsednik Republike Avstrije Alexander van der Bellen in predsednik Republike Hrvaške Zoran Milanović. Letošnje srečanje predsednikov Slovenije, Avstrije in Hrvaške je osmo takšno srečanje po vrsti in tretje, ki ga gosti Slovenija.Foto: STAOsrednja tema tokratnega trilateralnega srečanja je bila prihodnost Evropske unije in izzivi, s katerimi se ta sooča po pandemiji Covid-19. Predsedniki so največ pozornosti namenili okrevanju po pandemiji, ki ga je potrebno čim bolj izkorisititi za prehod v okolju prijazen trajnostni razvoj. Predsedniki so razpravljali tudi o pričakovanjih glede Konference o prihodnosti Evrope. Posebno mesto so namenili krepitvi prijateljskih odnosov med sosednjimi državami, posvetili pa so se tudi razmeram v regiji Jugovzhodne Evrope. V tem okviru so razpravljali o nadaljevanju evropske perspektive držav Zahodnega Balkana in o varnostnih izzivih v evropski soseščini.V Sloveniji sta bili trilateralni srečanji predsednikov Slovenije, Avstrije in Hrvaške leta 2015 v Logarski dolini in leta 2018 v Goriških Brdih. Tokratno srečanje se je odvijalo v Kostanjevici na Krki, na Dolenjskem.Foto: STA