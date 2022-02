Predsednik Republike Slovenije je na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja, ki so jih prejeli Franci Feltrin, mag. Franci Pivec in Milan Klemenčič

Utemeljitve:

Videoposnetek slovesnosti:

Franci Feltrin je prejel red za zasluge za zasluge pri povezovanju Slovencev v izseljenstvu in za pomoč rojakom pri vračanju v domovino. Mag. Franci Pivec je prejel red za zasluge za zasluge na področju kulturnega sodelovanja s Slovenci sosednjih držav in za prispevek k oblikovanju kulturne identitete mesta Maribor. Milan Klemenčič je prejel častni znak svobode Republike Slovenije za izredne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije. V imenu pokojnega Milana Klemenčiča je odlikovanje sprejela njegova soproga, gospa Snežna Klemenčič.Foto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Tamino Petelinšek/STA