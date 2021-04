Predsednik Pahor in komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović o svobodi medijev in problemu sovražnega govora

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes opravil telefonski pogovor s komisarko Sveta Evrope za človekove pravice, Dunjo Mijatović. Pogovor je potekal v sklopu virtualnih srečanj, ki jih je komisarka Mijatović v preteklih dneh opravila s predstavniki slovenske vlade in civilne družbe o problematiki svobode medijev in sovražnega govora v Sloveniji.Predsednik Pahor je poudaril pomen nadzornih mehanizmov mednarodnih organizacij, vključno s Svetom Evrope, in potrebo po rednem in odprtem dialogu z njimi. V tej luči vidimo zanimanje komisarke Mijatović za razmere v Sloveniji.Predsednik Pahor je poudaril pomen javnih medijev in komisarko seznanil s prizadevanji, tudi svojimi osebnimi, za ohranitev in krepitev njihove neodvisnosti. Komisarka Mijatović je omenila predsednikova prizadevanja v tej smeri, in omenila posvet o zakonu o RTV Slovenija, ki ga je priredil septembra 2020, ter njegovo mediacijo med UKOM in STA za rešitev finančnega položaja STA. Predsednik je omenil tudi posvet, ki ga je decembra 2018 organiziral v predsedniški palači prav na temo sovražnega govora in svobode izražanja ter svoje redne pozive k dostojnemu komuniciranju v javnem prostoru, vključno z družbenimi omrežji.Foto: UPRS