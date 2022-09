Predsednik Pahor v okviru priprav na 11. vrh voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process danes v Prištini

V pripravah na 11. vrh voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process, ki ga bo gostil 12. septembra 2022 na Brdu pri Kranju, se je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes v Prištini sestal s predsednico Republike Kosovo dr. Vjoso Osmani-Sadriu in predsednikom Vlade Republike Kosovo Albinom Kurtijem.Foto: UPRSPredsednik Pahor je na novinarski konferenci s kosovsko predsednico potrdil dobre odnose med državama. V nagovoru je dejal, da si bo prizadeval za pospešitev pristopnih pogajanj držav Zahodnega Balkana s statusom kandidatke za vstop v EU, in za to, da se izpolnijo obljube glede vizumske liberalizacije za državljane Kosova.Dodal je, da se bo zavzemal tudi za podelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Bosni in Hercegovini, četudi ta ne izpolnjuje vseh pogojev. To naj bi bila po besedah predsednika Pahorja tudi ena od osrednjih tem prihajajočega vrha Brdo-Brioni, ki bo potekal 12. septembra na Brdu pri Kranju.Predsednik Pahor je ocenil, da je glavni problem v regiji zastoj v pogajanjih med Prištino in Beogradom, čeprav je vesel določenih rezultatov na tem področju. Obe strani je pozval, naj nadaljujeta z iskrenim dialogom.Slovenski predsednik je ocenil tudi, da se razmere na Zahodnem Balkanu slabšajo in da se raven zaupanja med voditelji niža. Opozoril je, da je zelo malo potrebno za to, da socialni problemi, s katerimi se regija sooča, postanejo del nacionalistične retorike.Predsednik Pahor je ponovno poudaril, da so voditelji na Zahodnem Balkanu dolžni storiti vse, da se vzdržijo izjav in ravnanj, ki bi lahko skrhali zaupanje.Foto: UPRSUdeležbo na srečanju Brdo-Brijuni Process so potrdili vsi voditelji pobude: sovoditelj pobude hrvaški predsednik Zoran Milanović; albanski predsednik Bajram Begaj; trije člani bosanskega predsedstva Željko Komšić, Milorad Dodik in Šefik Džaferović; črnogorski predsednik Milo Đukanović; kosovska predsednica Vjosa Osmani; severnomakedonski predsednik Stevo Pendarovski in srbski predsednik Aleksandar Vučić.Tokratno srečanje voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process bo priložnost za oceno aktualnih razmer v regiji, predvsem pa za poziv članicam in institucijam Evropske unije k hitrejšemu širitvenemu procesu. Voditelji bodo v neformalnem vzdušju lahko izmenjali stališča tudi glede drugih aktualnih zadev.