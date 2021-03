Predsednik Pahor s predstavniki slovenske manjšine v Italiji

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes s predstavniki slovenske manjšine v Italiji pogovarjal o poteku vračanja Narodnega doma slovenski narodni skupnosti in političnem zastopstvu na državni ravni.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella sta 13. julija 2020 skupaj prisostvovala slovesnemu podpisu memoranduma o vrnitvi Narodnega doma slovenski narodni skupnosti v Italiji. Ta zgodovinski dogodek je rezultat skupnih prizadevanj slovenske narodne skupnosti v Italiji, slovenske zunanje politike ter visoke osebne angažiranosti predsednikov Pahorja in Mattarelle.Predstavniki slovenske manjšine so na današnjem pogovoru ocenili, da so ta prizadevanja in vsi dogodki 13. 7. 2020, vključno s skupno udeležbo obeh predsednikov na spominskih obeležjih na Bazovici, izrazito pozitivno vplivala tudi na ozračje in odnose med večinskim prebivalstvom in slovensko narodno skupnostjo. Predsednika Pahorja so seznanili s stanjem v postopkih vračanja Narodnega doma slovenski skupnosti.Predstavniki slovenske manjšine so predsednika Pahorja seznanili tudi s prizadevanji za ustrezno politično zastopstvo na državni ravni. Želijo, da spremembe volilne zakonodaje, do katerih prihaja v Italiji, ne bi zmanjšale ravni njihovega političnega zastopstva. Predsednik Pahor je izrazil polno podporo tem prizadevanjem.Srečanja so se udeležili predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila, deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj, senatorka Tatjana Rojc in predsednik Paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine Marko Jarc, poleg njih pa tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch ter veleposlanik Republike Slovenije v Italijanski republiki Tomaž Kunstelj.Foto: Nebojša Tejić / STA