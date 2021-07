Predsednik republike sprejel dijake Srednješolskega tečaja Marka Bajuka iz Argentine

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Vili Podrožnik sprejel dijakinje in dijake, ki v Buenos Airesu obiskujejo Slovenski srednješolski tečaj ravnatelja Marka Bajuka in se te dni mudijo na obisku v domovini. Mladi so posebej za sprejem pri predsedniku republike pripravili kratek kulturni nastop, v katerem so s pesmijo in poezijo predstavili, kaj jim pomeni slovenska beseda in kako se zavedajo svojih dvojnih korenin.“Tako kot vsako leto, sem več kot le zadovoljen, srečen sem, da imamo to tradicijo in se srečamo ob vašem obisku v Sloveniji,” je mlade Slovence in Slovenke iz Argentine nagovoril predsednik Pahor. Z njimi je obujal vtise svojega obiska v Argentinski republiki oktobra 2016, ki ima še poseben pomen, saj je bil to prvi uradni obisk predsednika Republike Slovenije v Argentini.Foto: Daniel Novaković / STA