Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Pahor ob slovesu od pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske: »Ste ponosni dediči vojske, ki je ubranila našo samostojnost in neodvisnost in imel sem to čast, da sem bil vaš vrhovni poveljnik«

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor se je danes dopoldan udeležil slovesnosti v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki, na kateri se je uradno poslovil od pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.Foto: Nebojša Tejić/STA»Vi ste ponosni dediči vojske, ki je ubranila našo samostojnost in neodvisnost in imel sem to čast, da sem bil vaš vrhovni poveljnik,« je v govoru ob slovesu od pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske dejal predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil.Foto: Nebojša Tejić/STAPoudaril je, da je Slovenija del zahodnega sveta – politično, gospodarsko in tudi vojaško kot del zavezništva Nato – pripadnice in pripadniki Slovenske vojske pa s svojim delovanjem zelo pomembno prispevajo k ugledu naše države v tujini. »V desetih letih sem obiskal skoraj vse misije. Vedno sem čutil posebno vznesenost, ker so mi najvišji častniki na misijah poročali o tem, kako zgledno, profesionalno, zavzeto, s srcem in človeško deluje Slovenska vojska, zaradi česar si v misijah poleg vsega spoštovanja pridobi še zaupanje ljudi,« je dejal predsednik Pahor s hvaležnostjo, da pripadnice in pripadniki Slovenske vojske doma in po svetu svoje delo opravljajo kot poslanstvo. Poudaril je, da Slovenija potrebuje vojsko, ker jo potrebuje naša država in varnost naših ljudi.»Opravljate zelo pomembno delo. Ljudje vam zaupamo. Verjamemo, da se lahko zanesemo na vas tudi v miru, ko smo potrebni vaše pomoči. In vedno smo je bili deležni: profesionalne, zavzete in s srcem. Niste se prikupili samo ljudem, kjer skrbite za mir na misijah v tujini, ampak tudi našim ljudem. Imate ugled in treba ga je skrbno čuvati,« je v zaključku poslovilnega govora pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske sporočil predsednik republike in jim zaželel uspešno delo v prihodnje.Foto: Nebojša Tejić/STAOb tej priložnosti se je predsednik republike posebej zahvalil svojemu pribočniku, polkovniku Branku Podbrežniku, in poveljniku Gardne enote Slovenske vojske, podpolkovniku Marku Hlastecu. Vročil jima je posebno priznanje, Zahvalo predsednika Republike Slovenije. Polkovnik Podbrežnik je prejel Zahvalo predsednika Republike Slovenije za dolgoletno častno spremljanje ob najpomembnejših priložnostih doma in v tujini, podpolkovnik Hlastec pa za pokončno držo, strumen korak in popolno predanost svojemu poslanstvu, ki so bili vedno v ponos njemu kot predsedniku republike in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil, državi ter ljudem.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA