Predsednik republike se je danes po telefonu pogovarjal s predsednico Gruzije Salome Zurabišvili

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes v izjemno prijetnem telefonskem klicu pogovarjal s predsednico Gruzije Salome Zurabišvili. Predsednica Zurabišvili je poklicala z namenom izmenjave ocen o soočanju s pandemijo covid 19. Predsednika sta spopadanje s koronavirusno boleznijo v svojih državah ocenila kot uspešno in se strinjala, da je še naprej potrebna previdnost, da ne bi prišlo do ponovnih izbruhov bolezni. Po mnenju obeh bo velik izziv soočanje z ekonomskimi in socialnimi posledicami zdravstvene krize.Predsednika sta se, v sicer izjemno prijetnem pogovoru, pogovarjala tudi o dvostranskih odnosih, ki sta jih ocenila kot zelo dobre, a z veliko možnostmi za nadaljnji razvoj in poglabljanje. Predsednica je izrazila interes za predsedniku Pahorju za uradni obisk Gruzije, ki ga je predsednik Pahor sprejel in bo obisk realiziran, ko bodo to dopuščale okoliščine. Del pogovora sta sogovornika namenila tudi odnosom med EU in državami vzhodnega partnerstva.Foto: STA