Predsednik Pahor in predsednik Anastasiades obsodila rusko vojaško agresijo na Ukrajino in se zavzela za zaustavitev vojne in mirno rešitev spora

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se danes na povabilo predsednika Republike Cipra Nicosa Anastasiadesa mudi na uradnem obisku v Republiki Ciper. Namen obiska je izmenjati stališča o problemih, ki resno ogrožajo evropsko varnostno arhitekturo. Obisk poteka v času, ko državi obeležujeta 30. obletnico diplomatskih odnosov in želita še poglobiti tradicionalno prijateljske odnose.Foto: Foto: Medijski in informacijski urad Republike CiperPo sprejemu z vojaškimi častmi je predsednik Pahor položil venec k spomeniku nadškofu Makariosu III., prvemu predsedniku Republike Ciper po osamosvojitvi države. Slovenski predsednik Borut Pahor in ciprski predsednik Nicos Anastasiades sta se nato zadržala v daljšem prijateljskem pogovoru na štiri oči, temu so sledili plenarni pogovori med delegacijama Republike Slovenije in Republike Cipra pod vodstvom obeh predsednikov.Foto: Medijski in informacijski urad Republike CiperNa novinarski konferenci je predsednik Pahor povedal, da sta predsednikom Nicosom Anastasiadesom v pogovorih ostro obsodila rusko vojaško agresijo na suvereno in ozemeljsko celovito Ukrajino. Predsednik Pahor je ponovil svoje stališče, da gre za grobo kršitev mednarodnega prava, enoten odziv mednarodne skupnosti pa ima močno vrednost in jasno sporočilo predsedniku Ruske federacije Putinu. S predsednikom Anastasiadesom sta se zavzela za takojšnjo ustavitev vojne in za mirovne aktivnosti, ki bi v Ukrajino prinesle trajen mir.Predsednik Pahor je predsednika Anastasiadesa seznanil z vedno bolj zaskrbljujočo varnostno situacijo na Zahodnem Balkanu in s tem povezanim vprašanjem stabilnosti in varnosti za celotno regijo. Predsednik Pahor je prepričan, da je ključ za rešitev tega vprašanja čimprejšnja vključitev držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo.V imenu Republike Slovenije je Republiki Ciper predsednik Pahor izrekel podporo glede dogajanja v vzhodnem Sredozemlju in poudaril, da enostranske turške aktivnosti niso sprejemljive.Predsednik Pahor je medijem povedal še, da sta se s ciprskim predsednikom pogovarjala tudi o energetski varnosti v kontekstu vojne v Ukrajini in s tem povezanimi negativnimi vplivi na klimatsko krizo. V tej luči je predsednik pozdravil ciprsko podnebno pobudo za vzhodno Sredozemlje in Bližnji vzhod.Predsednik Pahor se je predsedniku Anastasiadesu zahvalil za podporo Cipra pri kandidaturi Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov za obdobje od leta 2024-2025.Foto: Medijski in informacijski urad Republike CiperSlovenijo in Ciper povezujejo temeljne evropske vrednote, enaka vizija prihodnosti Evrope in skupno zavedanje o pomenu varnosti in stabilnosti tako v regionalnem kot svetovnem merilu.Predsednik republike je obiskal tudi parlament Republike Ciper in se sestal s predsednico parlamenta Annito Demetriou. S predsednico Demetriou sta soglašala, da je naša skupna odgovornost ohraniti Evropo dialoga in sodelovanja za prihodnje generacijo.Foto: Medijski in informacijski urad Republike CiperPredsednik Pahor bo danes obisk nadaljeval na Ciprski tehnični univerzi, kjer bo imel pogovor s študenti, ki poteka v nizu dogodkov »Pogovorimo se o Evropi - Let’s talk about Europe«. Prvi dan uradnega obiska se bo sklenil s svečano večerjo, ki jo bo v čast predsedniku Pahorju priredil predsednik Anastasiades.Jutri si bo predsednik republike ogledal vas Lefkara, ki je od leta 2019 na Unescovem seznamu nesnovne kulturne dediščine in si prizadeva za razvoj trajnostnega turizma. Lefkara je tudi zibelka tradicionalne ciprske vezene čipke, tudi ta obrt je vpisana na Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine pri Unescu.Obisk predsednika republike je nadaljevanje rednega dialoga med državama in utrjuje dvostranske politične, gospodarske, akademske in druge odnose, ob tem pa tudi možnost za identifikacijo in okrepitev drugih stikov med državama in ljudmi, zlasti v kulturi, znanosti in izobraževanju. Predsednika Pahorja na uradnem obisku spremljata državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Stanislav Raščan in državni sekretar v Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo Republike Slovenije Simon Zajc.