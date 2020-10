Predsednik republike se je sestal s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Republiki Avstriji

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes sestal s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Republiki Avstriji.To je bilo drugo srečanje predsednika Pahorja v razširjenem formatu. ki ga predstavniki manjšine pozdravljajo in želijo posvetovanja na tak način nadaljevati tudi po 10. oktobru.Namen srečanja je bil še zadnjič pred osrednjim dogodkom ob 100. obletnici koroškega plebiscita pregledati in zbližati poglede na njegov pomen za položaj slovenske skupnosti, sožitje z večinskim narodom in odnose med sosednjima državama. Predsednik Pahor je ocenil, da je prevladalo mnenje, da je vendarle potrebno dati 10. oktobru priložnost in prispevati h kulturi spominjanja na preteklih 100 let način, da bomo lažje gradili skupno prihodnost.Predsednik Pahor se v pripravah na stoletnico koroškega plebiscita redno in pogosto posvetuje s predstavniki slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Nazadnje se je z njimi sestal 23. julija 2020 v Celovcu, kjer jih je seznanil s pogovori z avstrijskim predsednikom Van der Bellenom in dogovori glede programa osrednjega dogodka ob 100. obletnici plebiscita, udeleženci sestanka pa so predsednika Pahorja seznanili s svojimi pričakovanji in pogledi. Takrat se je predsednik republike sestal tudi s koroškim deželnim glavarjem dr. Petrom Kaiserjem.Foto: Nebojša Tejić/STA