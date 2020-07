Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Italijanske Republike Sergio Mattarella bosta na skupni slovesnosti v Trstu vročila najvišji državni odlikovanji Borisu Pahorju

V ponedeljek, 13. julija 2020, se bosta predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Italijanske Republike Sergio Mattarella v Trstu udeležila obeležitve 100. obletnice požiga Narodnega doma in prisostvovala slovesnostim ob vrnitvi Narodnega doma slovenski skupnosti. V okviru slovesnosti bo potekala posebna skupna svečanost vročitve najvišjih državnih odlikovanj Slovenije in Italije tržaškemu Slovencu Borisu Pahorju.



Predsednik Pahor bo vročil Red za izredne zasluge Borisu Pahorju, velikemu Slovencu, pisatelju in humanistu za življenjski prispevek k razumevanju in povezovanju narodov Evrope in za nepopustljivo zavzemanje za slovenstvo in demokracijo.