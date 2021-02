Predsednik republike v pogovoru z estonsko predsednico o nadaljevanju sodelovanja med državama na področju zelene in digitalne preobrazbe naših družb

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes opravil daljši pogovor s predsednico Republike Estonije in prijateljico Kersti Kaljulaid.Predsednik Pahor je sogovornici čestital za hitro stabilizacijo političnih razmer po odstopu vlade premierja Ratasa pred slabim mesecem dni. Predsednika sta ocenila, da je politična stabilnost in sodelovanje pomemben dejavnik za premagovanje epidemije covida-19 in spopadanje z ekonomsko in socialno krizo, ki se že nakazuje.Predsednika sta izmenjala poglede na aktualne teme mednarodnih odnosov. Ocenila sta, da mora EU strniti vrste in postati učinkovitejša v odnosu do zunanjih partnerjev, zlasti RF in Kitajske, pri čemer naj še krepi transatlantsko zavezništvo.Predsednika sta dvostranske odnose ocenila kot odlične in menila, da je še precej možnosti njihovega nadaljnjega poglabljanja, zlasti na področju zelene in digitalne preobrazbe naših družb.Predsednik Pahor in predsednica Kaljulaid sta daljši in prijateljski pogovor opravila po video povezavi. Estonska predsednica je v teh dneh načrtovala obisk Slovenije in ogled tekme svetovnega prvenstva v biatlonu na Pokljuki. Žal zaradi epidemioloških razmer to ni bilo mogoče.Foto: UPRS