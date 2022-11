Predsednik Pahor je obiskal kontingent Slovenske vojske na Slovaškem in se srečal s slovaško predsednico Čaputovo

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor se danes, 10. novembra 2022, mudi na delovnem obisku na Slovaškem. V kraju Lešt, kjer deluje mednarodna Natova dejavnost, je obiskal kontingent Slovenske vojske in se srečal s predsednico Slovaške republike Zuzano Čaputovo.Po mednarodnem sprejemu z vojaškimi častmi sta se predsednik Pahor in predsednica Slovaške republike Zuzana Čaputova srečala na pogovoru na štiri oči. V ospredju pogovorov med predsednikoma, ki sta poudarila dobro sodelovanje med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih, so bile aktualna vprašanja evropske in mednarodne politike, predvsem ruska agresija na Ukrajino in z njo povezana energetska kriza.Po pogovoru sta predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor in predsednica Slovaške republike Zuzana Čaputova obiskala kontingent Slovenske vojske, ki v kraju Lešt deluje v mednarodni Natovi dejavnosti Okrepljena pozornost (enhanced Vigilance Activities – eVA). Udeležila sta se predstavitve mednarodne bojne skupine, ki jo je vodil poveljnik Večnacionalne brigade Slovaška polkovnik Ladislav Bujárek.Predsednik republike je ob tej priložnosti pripadnikom oboroženih sil in gasilcem Slovaške republike, ki so julija 2022 sodelovali pri gašenju največjega požara v Republiki Sloveniji in z izjemno požrtvovalnostjo pomembno prispevali k uspešni intervenciji, podelil Zahvalo predsednika Republike Slovenije*.Vročitvi zahvale sta prisostvovala tudi slovaška predsednica Čaputova in državni sekretar ministrstva za obrambo Rudi Medved, ki spremlja predsednika na tem obisku.Predsednik Pahor se je nato srečal s slovenskimi vojaki, se seznanil z njihovim delom, usposabljanjem in življenjem na misiji ter se jim kot vrhovni poveljnik zahvalil za prispevek k zagotavljanju nacionalne in kolektivne varnosti. Poudaril je, da je bil vedno zelo ponosen, da je njihov vrhovni poveljnik in da je o njihovi predanosti, pripadnosti in vrhunski usposobljenosti od sogovornikov v tujini vedno slišal samo pohvale.Major Franc Klemen, poveljnik eVA, je predsednika Republike Slovenije v imenu slovenskih vojakov na misiji zaprosil, da bi skupaj posadila lipo, ki so jo pripeljali iz Slovenije, da jih bo spominjala na domovino. Predsednik Pahor je to z veseljem storil in odslej bo lipa rasla na ozemlju, kjer prebivajo slovenski vojaki v času urjenja na Slovaškem – ko bodo vojaki misijo zaključili, pa bodo drevo prenesli nazaj v Slovenijo in ga presadili v slovensko zemljo.Foto: UPRS