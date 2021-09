Latvijski predsednik Levits ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama na uradnem obisku v Sloveniji

Predsednik republike Slovenije Borut Pahor z gospo Tanjo Pečar danes in jutri na uradnem obisku v Republiki Sloveniji gosti predsednika Republike Latvije Egilsa Levitsa s soprogo Andro Levite. Gre za prvi uradni obisk predsednika Republike Latvije v Republiki Sloveniji po letu 2002.Uradnemu sprejemu z vojaškimi častmi je sledilo polaganje venca k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani. Obisk sta predsednik Pahor in predsednik Levits nadaljevala v Predsedniški Palači, s pogovorom na štiri oči, sledili so plenarni pogovori med delegacijama Republike Slovenije in Republike Latvije pod vodstvom obeh predsednikov.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik Pahor je na novinarski konferenci, ki je sledila pogovorom toplo pozdravil predsednika Levitsa s soprogo in poudaril prijateljske odnose med Slovenijo in Latvijo. Predsednik Pahor je dodal, da z uradnim obiskom predsednika Republike Latvije obeležujemo 30. obletnico diplomatskih odnosov med državama, ki bo po lepem naključju čez natanko dva dni. Latvija je bila namreč med prvimi, ki je priznala samostojnost Slovenije in s katero smo hitro vzpostavili diplomatske odnose. "V teh 30. letih samostojnosti obeh držav, smo oboji prehodili pot politične, ekonomske in socialne tranzicije, postali del Evropske unije in Severno atlanstkega zavezništva," je dejal predsednik republike.Predsednika Pahor in Levits sta v pogovoru izrazila željo po okrepitvi dialoga med državama na vseh ravneh. Predsednik Pahor je ob tem dejal, da smo vedno odprti za latvijske predloge in zamisli. Srečujemo se s podobnimi izzivi. Eden od teh je pandemija in okrevanje po njej, ki ga moramo izkoristiti za zeleni in digitalni prehod, je izpostavil predsednik Pahor. Predsednika sta soglašala, da nas v zvezi s tem čakajo številne zahtevne odločitve.Predsednika sta se pogovarjala o skupni evropski prihodnosti in izzivih, s katerimi se sooča Evropska unija. Sogovornika sta se strinjala, da je krepitev odpornosti Evropske unije na izzive v prihodnje bistvenega pomena. Izzivi so raznovrstni, od morebitnih novih pandemij, preko podnebnih sprememb in vseh njihovih posledic, do večje obrambne sposobnosti EU. Soglašala sta, da je zelo pomembno, da se v razpravo vključi kar najširša javnost, predvsem pa mladi.Predsednik Pahor je sogovorniku predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU in kot eno temeljnih prednostnih nalog izpostavil prispevek k učinkovitejšemu spopadu z različnimi kriznimi situacijami.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik Levits je slovenskemu predsedniku predstavil razmere v soseščini. Predsednik Pahor je ob tem izrazil polno razumevanje njihove zaskrbljenosti nad razmerami v Belorusiji, ki neposredno ogrožajo varnost Latvije ter dodal, da razume tudi zaskrbljenost Latvije glede Ruske federacije, saj ima Latvija izkušnjo neposredne grožnje in nadvlade, ki je mi nimamo.Predsednika sta spregovorila o pobudi Tri morja, katere vrh bo prihodnje leto v Latviji. Predsednik Pahor je predsednika Levitsa seznanil z oceno razmer na Zahodnem Balkanu, ki po njegovem mnenju čedalje bolj postajajo vprašanje miru in varnosti.Predsednika sta precejšen del današnjega pogovora namenila krepitvi dvostranskega sodelovanja, kjer, kot je dejal predsednik Pahor, priložnosti vidita predvsem v prehodu na trajnostni razvoj in pametne tehnologije.Popoldne bosta predsednik Pahor in predsednik Levits obiskala Slovensko digitalno središče (DSS) – osrednji gospodarski projekt v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, na katerem se do konca leta predstavljajo najnaprednejša slovenska podjetja, institucije in posamezniki, širši javnosti pa je omogočen stik z novimi tehnologijami. V DSS v tem mesecu gostijo slovenska podjetja in inovativne rešitve s področja umetne inteligence (UI), po uporabi katere je Slovenija nad povprečjem Evropske unije, saj je ena od prioritet slovenskega predsedovanja Svetu EU, strateški zavezi države nadaljnjemu razvoju področja UI pa pritrjuje tudi umestitev med mesečne tematike Digitalnega središča Slovenije.Prvi dan obiska se bo zaključil s svečano večerjo, ki jo bo v čast predsedniku Republike Latvije Egilsu Levitsu in njegovi soprogi priredil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v Vili Bled.Soproga predsednika Republike Latvije gospa Andra Levite je v okviru posebej pripravljenega damskega programa danes obiskala Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna in si ogledala Postojnsko jamo.Drugi dan obiska bosta predsednik Pahor in predsednik Levits pričela v Mariboru s pogovorom z mladimi o prihodnosti Evrope »Pogovorimo se o Evropi« v okviru Evropske mladinske konference. Nato bosta predsednika obiskala in si ogledala Center vesoljskih tehnologij v Vitanju. Tam bosta odkrila klopco prijateljstva med državama. Obiskala bosta tudi Vojašnico Edvarda Peperka, kjer si bosta ogledala prikaz zmogljivosti in se pogovorila s poveljniki.Foto: Nebojša Tejić/STA