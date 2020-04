Ob svetovnem dnevu Zemlje Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri Predsedniku Republike Slovenije sprejel Priporočilo št. 4

















Ob svetovnem dnevu Zemlje, ki ga v letošnjem letu obeležujemo že petdesetič, so članice in člani Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri Predsedniku Republike Slovenije sprejeli Priporočilo št. 4.Ob tem je Odbor pozdravil odločitev Vlade Republike Slovenije, da se pridruži skupni pobudi držav članic EU, ki so se zavzele za ozelenitev evropskega gospodarstva po pandemiji koronavirusa covid-19, kar je Odbor priporočil vladi v Priporočilu št. 3 pred tednom dni, 15. aprila.Jubilejni 50. svetovni dan Zemlje je posvečen podnebnim ukrepom. Obeležitev je namenjena opozarjanju in ozaveščanju javnosti o skrbi in ohranjanju Zemlje, planeta, ki je naš dom.Cilj Stalnega posvetovalnega odbora pri Predsedniku Republike je oblikovati stališča in priporočila, z njimi vplivati na odločevalce doma in v svetu ter z njimi seznanjati javnost.Priporočilo št. 4 je objavljeno v nadaljevanju: