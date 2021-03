Predsednik republike čestital Zdravstvenemu domu Ptuj, prejemniku Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020

V nadaljevanju je objavljeno besedilo govora predsednika Republike Slovenije. Velja govorjena beseda.

Priznanje RS za poslovno odličnost za leto 2020 je prejel Zdravstveni dom Ptuj. Zdravstveni dom Ptuj je tako prvi zdravstveni dom v Sloveniji, ki je prejel to priznanje in s tem tudi prva organizacija javnega sektorja nasploh, ki je prejela priznanje.Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost, ki ga Slovenija podeljuje že od leta 1998, je najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu. Letos je bilo priznanje, zaradi omejitvenih ukrepov za zajezitev koronavirusne bolezni, podeljeno v obliki spletnega dogodka.

Spoštovane gospe in gospodje,

posebej me veseli, da je v aktualnih zdravstvenih okoliščinah letos prvikrat prejemnica Priznanja za poslovno odličnost Republike Slovenije prav javna zdravstvena organizacija. Zato gredo moje iskrene čestitke Zdravstvenemu domu Ptuj, ki se je v preteklem letu uspešno spoprijel z dvema velikima preizkušnjama hkrati - sredi največje zdravstvene krize je moral obenem učinkovito opravljati tudi vsakodnevne naloge.

Kljub temu ali pa prav zaradi tega, naj vnovič poudarim: med vsemi sistemi v državi je javni zdravstveni sistem najbolj potreben prevetritve in nadgradnje. Seveda je pri tem potrebno ohraniti vse kar je dobrega, in dobre prakse za izboljšanje lahko najdemo prav v institucijah, kot je vaša. Z njimi dokazujete, da se lahko uspešno prilagajamo izzivom in hkrati dosegamo trajnostno dobre rezultate - tako pa ljudem, ki vas potrebujejo, omogočate kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo.

Dobro vodenje, razumevanje kompleksne situacije, v kateri se je v lanskem letu znašel cel svet, ter prizadevnost zaposlenih vas je pripeljalo do odličnih rezultatov. Zato naj se na tem mestu zahvalim tako vodstvu kot vsem 262 zaposlenim Zdravstvenega doma Ptuj, ki ste s svojim odličnim delom okrepili temelje slovenskega primarnega zdravstvenega sistema.

Čestitke. To je velik navdih.

Srečno.