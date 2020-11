Predsednik Pahor poslal sožalno pismo francoskemu predsedniku Macronu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob včerajšnjem tragičnem terorističnem napadu v mestu Nica poslal sožalno pismo predsedniku Francoske republike Emmanuelu Macronu. Predsednik Pahor je v sožalnem pismu zapisal:



"Spoštovani gospod predsednik,



novice o napadu s hladnim orožjem v bližini Notre Dame v Nici in drugih terorističnih napadih, ki so se nedavno, nazadnje včeraj, zgodili v Franciji, so me globoko pretresle. Ponovno so bile žrtve nedolžni ljudje, ki se jih skuša ustrahovati z odvratnimi napadi.



Dovolite mi, da Vam v teh šokantnih in bolečih trenutkih za Francijo izrazim v imenu državljanov Republike Slovenije in v svojem osebnem imenu iskreno sožalje. Naše misli in izraze globokega sočutja namenjamo žrtvam in vsem njihovim najbližjim.



Odločno obsojamo vsa nasilna dejanja in izkazujemo Franciji in njenim državljanom našo solidarnost v boju proti vsem oblikam ekstremizma in terorizma. Slovenija ostaja skupaj s prijateljsko Francijo trdna zagovornica svobode govora in izražanja.



Prejmite, spoštovani gospod predsednik, izraze mojega zelo globokega spoštovanja."