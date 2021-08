Predsednik republike sprejel ustvarjalce prvega celovečernega slovenskega filma v samostojni Sloveniji – Babica gre na jug

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel ustvarjalce prvega celovečernega igranega filma v samostojni Sloveniji - Babica gre na jug. Priložnostni sprejem poteka v luči obeleževanj dogodkov ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije. Udeležili so se ga Vinci Vogue Anžlovar, producent, izvršni producent, scenarist, režiser in komponist filmske glasbe, Peter Bratuša, producent in direktor fotografije ter Tomaž Strle, producent in direktor filma. Letos 17. decembra bo 30. obletnica premiere.Po sprejemu sta predsednik republike in gospod Anžlovar podala izjavo za medije.S sprejemom želi predsednik republike spomniti tudi na kulturno-družbene dogodke, ki so tako kot politični in vojaški zaznamovali osamosvojitev Slovenije. Med njimi je zagotovo tudi nastanek prvega slovenskega filma, ki je pričel s pripravami na snemanje v začetku junija 1991, prekinila pa ga je desetdnevna vojna. Film Babica gre na jug je prvi celovečerni film posnet v samostojni Sloveniji in je eden najuspešnejših slovenskih filmov do sedaj.



Foto: STA/Nik Jevšnik