Pogovor predsednika Pahorja za TV Slovenija

Moja novoletna želja je bila in ostaja, da bi dan državnosti, to je 25. junij letos, praznovali zunaj vsi skupaj, veseli, ker je konec epidemije; in ponosni, ker praznujemo 30. obletnico ustanovitve naše države. Upam, zelo upam, da se bo meni ta želja in želja vseh nas, se mi zdi, izpolnila.Govorijo o sindemiji, torej o pojavu, ki nastopi po pandemiji in poglobi nekatere težave, ki so sicer v času zdravstvene krize skrite, se pa potem pokažejo, in na te moramo biti pozorni že sedaj. Opozarjam, da se moramo nanje pripraviti. Gre za povečan obseg duševnih, socialnih stisk, tesnob, tudi pri tistih skupinah, ki običajno niso toliko ranljive, pri otrocih, pri starejših. Ti problemi se bodo pokazali v večjem obsegu in nanje se moramo pripraviti. Sicer pa ne rečem, da tudi po mnenju strokovnjakov, ki upoštevajo pojav novih sevov koronavirusa, ni razlogov, da bi opustili optimistično upanje, da se bo kriza do poletja iztekla. Res je, da utegne biti pred koncem še nekaj težav, potrpežljivost ljudi je na meji, vendar pa bi rad rekel nekaj spodbudnega.V mojih številnih srečanjih z ljudmi, ki se v prvi vrsti ukvarjajo s problemom epidemije, vidim glede tega eno veliko upanje in optimizem. Veliko več malodušja in morda celo nestrpnosti je pri tistih, ki nas tako ta problem, razen tako, da moramo upoštevati ukrepe, ne zadeva. Vendar pa ne bi podcenjeval razmer, stiske so povsod, problemi so mnogokje, vsi smo utrujeni od epidemije. Pozivam pa, da zdaj, v teh v zadnjih mesecih, ko dejansko s cepivom dobivamo možnost zaključka te krize, strnemo vrste in skupaj prečkamo ciljno črto, ki je nekje, kot se rekel, v maju, juniju tega leta.No, 22. decembra zvečer sem to vprašanje odprl na enem kratkem posvetu s predsednikom vlade in državnega zbora in ocenili smo, da je glede na dejstvo, da je cepiva zaenkrat manj, kot je tistih ranljivih skupin, ki so ga zdaj najbolj potrebne, bi zaenkrat počakali na vrsto. Če bi se zgodilo, da bi naenkrat prišlo več cepiva, kot je tistih, ki se želijo cepiti – in enkrat se to utegne zgoditi, potem bo čas, da tudi mi na neki način v tem smislu rečemo, cepivo je varno, je učinkovito, prosimo vas, cepite se. Drugače pa mislim, da je prav, da se cepimo takrat, ko pridemo na vrsto.Moja ocena dela vlade je, da dela dobro. Želel bi si, da bi bila moja ocena še višja, na začetku mandata je tako tudi izgledalo. Mislim, da je nižja. Ne zaradi ukrepov, ki zadevajo epidemijo, ampak zaradi nekaterih drugih ukrepov, ki se javnosti – pa tudi meni – niso zdeli niti pomembni niti bistveni za to, da uspešno rešujemo epidemijo.Gre za stvari, ki so zadevale pravno državo, ki so zadevale neodvisnost sodstva ali medijev. To niti niso bili strašni posegi v ta področja, vendar dovolj veliki, da so zganili zanimanje in vznemirjenje javnosti in so bili v tem smislu odveč. Namreč ocenjujem, ker sem sam vodil vlado v času finančne krize, da se vlada precej dobro na osnovi strokovnih izhodišč tako pri ukvarjanju z zdravstvenim delom krize kot s socialno-gospodarskim delom krize ukvarja po svojih najboljših močeh, vestno, ne brez napak, ne brez spodrsljajev. Ampak ni priročnika pri ukvarjanju s to krizo. Vlada se trudi, to je očitno. Pomaga tistim, ki so v stiski. Zdi se mi, da je tudi večina finančnih sredstev, ki so namenjena prebivalstvu, dobro targetirana. Vse to mi daje potem na koncu razlog, da vendarle ravnanje vlade v tem letu ocenim kot dobro.Najprej bi glede teh zaključkov počakal na ugotovitve pristojnih organov. Tudi zavoljo spoštovanja pravnega reda. Vendar bi se vrnil k vašemu uvodu, ko ste omenjali sodelovanje in enotnost. Tukaj bi rad zelo jasno povedal svojo naslednjo oceno: če bi bilo več sodelovanja in več politične enotnosti, bi se Slovenija uspešneje soočala z zdravstveno krizo in z njenimi posledicami.Zato sem pred četrt leta, konec oktobra, političnim strankam predlagal, da razmislijo o nekem dogovoru, morda celo sporazumu, ki bi osredotočil – to je zelo pomembna beseda – osredotočil ukvarjanje slovenske politike z epidemijo in njenimi posledicami. Danes, konec januarja, ponavljam, da se mi zdi ta predlog še toliko bolj pomemben, in naj povem, ker me večkrat vprašajo, kaj s tem mislim, da bi tak sporazum političnih strank vseboval tri področja usklajevanja, dogovarjanja: izhodna strategija iz epidemije, okrevanje gospodarstva in predsedovanje Evropski uniji. Če bi slovenska politika tukaj že pokazala smelost, pogum, znanje za sodelovanje, bi to po moje imenitno vplivalo na razpoloženje ljudi, pa tudi na lažje sprejemanje ukrepov, tudi temeljitejše pogovarjanje o njih, seveda. Manj napak, manj spodrsljajev, morda tudi manj odvečnih kritik, ki niso vedno upravičene, tiste, ki so, so pa zelo nujne.Vsekakor tak sporazum ne bi omejeval demokratičnih procesov, spodbujal bi jih, vendar pa bi ljudje čutili, da politika razume, da smo v letu 2020, 2021 priča nečemu, kar je stoletno, to je zdravstvena kriza brez primere, in moramo temu posvetiti absolutno pozornost in pri temu sodelovati.Najprej: vse, kar zadeva pristojnost državnega zbora, je nekaj, kar mora teči mirno, brez ovir, upoštevajoč pravice tudi opozicije. To upoštevam, čakam, kako se bo državni zbor odločil glede tega. Dejal sem, da bi mi bilo ljubše kot državljanu, kot predsedniku, če bi državni zbor odločil prej ali slej o konstruktivni nezaupnici, zato da bi se ta politična negotovost, ki se vleče, nekoliko umirila. Ampak, ne glede na to – ali pa prav zaradi vseh teh stvari – predlagam, da politične stranke razmislijo, ne glede na izhod tega glasovanja, o nekem sporazumu, ki bi v zadnjem letu tega mandata ... Poglejte, prihodnje leto gremo na parlamentarne volitve, torej imamo še približno dobro leto, da bi v tem letu o treh stvareh: osredotočanju na epidemijo, na okrevanje in na predsedovanje, dali glave skupaj, politično voljo in znanje in se izkazali. To pričakujejo naši ljudje.Imamo, ne prvič. Ne nazadnje smo lahko tisti, ki smo morda manj aktivno vendarle na neki način bili zraven na začetku naše demokracije in države, lahko opazovali že na samem začetku probleme te vrste, ki so prihajali še iz prejšnjega sistema in so bili seveda dodatno obremenjeni s problemi novega sistema. Tudi ko je šlo za plebiscit, tudi ko je šlo za neodvisnost, so se duhovi nekako razhajali, nismo mogli priti skupaj.In kako smo na to reagirali? S sporazumom 6. decembra. Ko je doktorobjavil, mislim, da na Ptuju, da gremo na plebiscit, takrat je završalo v slovenski politiki in se je zdelo, da je stanje precej kaotično in da so duhovi precej razdeljeni. Kako je takrat slovenska politika v najbolj kriznem trenutku reagirala? S sporazumom, 6. decembra je bil podpisan. To je rešilo Slovenijo.In naj vas samo spomnim, ko se strinjam z vami, da bi takrat sama politična volja Demosa oziroma gospe Hribarjeve za sporazum bila premalo. Takrat je bil potreben tudi Ciril Ribičič in socialisti in tudi danes za tak sporazum, za katerega se zavzemam, in se prej tudi nisem posvetoval ne z opozicijo ne z vlado. To izhaja iz mojih izkušenj in ne samo plebiscitnih. Kaj je bilo z Natom? Ali se spomnimo razhajanja glede vključitve Slovenije v Nato? O, zelo dobro se spomnimo. In takrat smo tudi dosegli z Drnovškom, z drugim akterji v slovenski politiki dogovor o koordinaciji slovenskih političnih strank za vključitev v evroatlantske zveze. Kaj rabimo zdaj? Sporazum o osredotočanju na epidemijo z dogovorom, da se vlada vzdrži nekaterih ravnanj, ki niso potrebna in nimajo zveze z vprašanji, ki so predmet sporazuma, in da se opozicija morda vzdrži nekaterih stvari, ki niso nujne za to, da vlada opravi svoje delo do izteka mandata.Foto: Daniel Novakovič/STATo ni res. Ko je prišlo do nekega vrelišča glede diskusije o svobodi govora in sovražnem govoru, sem sklical posvet. Posvet je bil po oceni vseh, ki so sodelovali, zelo koristen. Poskušal je ugotoviti, kje so meje svobode govora in sovražnega govora. In še enkrat lahko rečem to, kar pravim vedno. Imamo pravico izpovedati svoje mnenje, vendar tako, da pazimo na dostojanstvo drugega. Glede tega imamo tudi nekaj predpisov, nekaj kazenskih določb, ne morajo odločati o vsem. Govorim o neki splošni družbeni kulturi. Sovražnega govora je danes zelo veliko, ga je vedno preveč.In tukaj moram reči – ko pravite glede mojih stališč – da se vedno zavzemam za strpnost, za spoštovanje, za upoštevanje. Za to, da vedno pazimo na bolečino drugega in da nikoli nekomu ne storimo tistega, kar ne bi želeli, da on stori nam. Poleg tega, glejte, omenili ste moje družbeno omrežje. Imam nekaj več kot četrt milijona sledilcev. Na mojih družbenih omrežjih sovražnega govora ne boste opazili. Ko mi kdo reče, da socialna omrežja nujno širijo samo sovraštvo, odgovarjam, da lahko širijo tudi ljubezen. Izbira je tistega, ki jih uporablja.Gospod Bergant, razumem, česa me obdolžujete in zavračam to. Vi pravite; so trenutki, ko nekdo stori neko dejanje, ki vznemiri javnost in se takrat predsednik ne oglasi. Da, povedal sem, ob konkretnih primerih se ne bom opredeljeval, opredeljeval se bom splošno, ker je opredeljevanje o konkretnih primerih nevzdržno. Namreč, potem vselej drugi vpraša – kaj pa to, kaj pa to? Kaj jaz pogrešam sicer? Ne samo, da nekdo obdolži nekoga za sovražni govor, s katerim se ne strinja, mislim na neko stališče, ki je predstavljal s sovražnim govorom, ampak da se kakšenkrat kritično odzove tudi na svojega političnega sopotnika, ki je uporabil sovražni govor. Tega pogrešam malo več. Naj ne bo tukaj nobenih nesporazumov. Vedno sem zagovarjal neki dostojni politični govor, vedno sem zagovarjal politično kulturo. Meni je mogoče pripisati veliko napak, ne pa te, da bi vstopal v politični prostor s surovostjo. To zavračam, mislim pa, da je mogoče samo z vzgojo, s politično kulturo to stanje tudi preseči.Na pristojnih organih, na Komisiji za preprečevanje korupcije, na drugih je, da ugotovijo, ali je to skladno s predpisi. Če je, potem me to ne moti. Tudi sicer moramo biti zelo previdni pri ocenjevanju nosilcev, neodvisnih nosilcev oblasti, v tem primeru predsednika računskega sodišča, preden izrečemo sodbo. Vsaj zame to vedno velja, da sem zelo previden. To pa ne pomeni, da sem brez stališč ali da želim ...Večkrat sem rekel, ker se s tem vprašanjem ukvarjam celo več časa, kot sem v sami politiki: vprašanje integritete je tako občutljivo, da mora biti in predvsem mora biti urejeno v predpisih. Sklicevanje na neko občo moralo je lahko primerno, vendar pa moramo biti pri tem pošteni, predpisi morajo določati neke stvari. Če jih ne, če opazimo neko luknjo, potem poskušajmo to odpraviti s predpisi, ne da smo potem pri nekaterih arbitrarno naklonjeni, pri nekaterih pa arbitrarno nenaklonjeni.To ste zelo dobro in lepo, primerno rekli. Eden od pomembnih elementov politične kulture in demokracije sploh, kot govorijo strokovnjaki, je tako imenovana institucionalna zadržanost. To v Sloveniji pogrešam. Namreč, vsi presojamo vse. Saj to je na neki način svoboda govora in svoboda misli, toda tisti, ki smo nosilci pomembnih političnih funkcij, moramo paziti, da smo zadržani. Ponavljam, zadržani pri ocenjevanju izvrševanja funkcij drugih nosilcev oblasti. Jaz sem predsednik republike in imam svoje mnenje morda tudi o interpelaciji ali recimo o konstruktivni nezaupnici ali o delu vlade. Vendar moram biti predvsem zelo zadržan, ker na koncu koncev imajo oni pristojnosti in odgovornosti in tudi, ko oni naslavljajo moje delo, ga lahko kritizirajo, vendar na spoštljiv način. To pogrešam, in ker je začel tudi v uradni politiki nastopati precej surov, izključujoč govor. To opažam že nekaj let. Seveda ni težko tudi splošni javnosti slediti temu in mislim, da je najbolj na nas, da malček spremenimo to, da smo malček bolj prijazni s sabo, saj biti prijazen ni tako zelo težko. Je pa stvar odločitve.Morda, če se to zdi kot neka osladnost. Ampak, če smem reči, če bi že moral izbrati, ali je nekdo pretirano prijazen ali pa pretirano surov, bi vendarle izbral prvo napako, za razliko od druge.Nadaljujem s to institucionalno zadržanostjo. Vlado v Republiki Sloveniji po ustavi imenuje državni zbor. Državni zbor je odgovoren, da je neka vlada s koalicijo in predsednikom vlade taka ali drugačna. Zdaj imamo to vlado in s to vlado sodelujem. Če bo državni zbor odločil drugače, se bom potrudil sodelovati z drugo vlado. Imam pa stališče glede časa za odločitev. Razumem zadrego s stalnim glasovanjem zaradi covida, do neke mere, ne v celoti. Vendar pa menim, da bi bilo koristno za državo, če bi čim prej presekali to vprašanje in da bi z glasovanjem odločili, ali ta vlada ostaja in se nadaljuje delo do izteka mandata, ali pa je državni zbor za razliko od enega leta nazaj podelil mandat drugemu predsedniku vlade. To negotovost je treba zdaj v korist vseh zaključiti. Mislim, da ne koristi nikomur, niti vlagateljem nezaupnice, čeprav s tem morda že preveč posegam v njihovo izključno domeno.S predsednikom vlade sodelujeva zelo redno, zelo veliko. Naj povem, ker dostikrat slišim vprašanje, ali so to zdaj samo prijetni pogovori, da so dostikrat tudi povišani toni, ampak vedno samo v enem takem delovnem vzdušju. Dostikrat se o kakšnih stvareh tudi ne strinjava, ampak vedno sva skupaj, dostikrat tudi dlje, kot kdo misli, samo zato, da razčistiva nekatera vprašanja. S tem sodelovanjem sem zadovoljen in bi si želel, da tako ostane, ne glede na to, kdo bo vodil vlado do izteka mojega mandata. Ne nazadnje je to četrta vlada, s katero sodelujem. Z gospodom Erjavcem še nisva govorila, čestital sem mu. Zdelo pa se mi je, da bi utegnil moje vabilo razumeti, on ali javnost, drugače, kot bi si on želel ali jaz. Naj se zdaj torej ta stvar konča. Drugače midva sodelujeva dolgo, sodelovala sva, ko je bil zunanji minister, obrambni minister, tako da s tem nimava nobenih težav.Najprej moram braniti pravico opozicije, da uporabi vse demokratične institute, ki jih ima na voljo, v skladu s poslovnikom, z zakonom in ustavo. Če tako presoja, in to je njena izključna pravica, potem naj tako stori. To je zelo pomembno tudi za občutek, da je v Sloveniji svoboda govora, svoboda organiziranja, svoboda zbiranja, tudi v teh časih, da ni nobenih omejitev pravic, tudi ne opozicije. Drugo pa je stvar političnega okusa. Glede vašega prvega vprašanja, volilne zakonodaje.Torej, še danes zjutraj so bili moji sodelavci v stiku z vodji poslanskih skupin. Zdi se, da bi lahko prišlo morda v začetku marca, morda prej, če bo izredna seja, do odločanja o predlogu, da bi uveljavili odločbo ustavnega sodišča na ta način, da bi spremenili meje volilnih okrajev. Naj rečem eno stvar.Torej, to bo tretje glasovanje. Dvakrat o enem predlogu, ki je zahteval dvotretjinski kvorum, ki ga nikoli ni bilo. Zdaj bo ta zahteval običajen kvorum in se zdi, da bi to morda lahko šlo skozi. Moram pa reči še eno stvar. To je življenjsko vprašanje slovenske demokracije. Če bi se na vse probleme, ki jih imamo, usedel še ta veliki problem, da ne bi imeli skladne volilne zakonodaje z odločbo ustavnega sodišča, bi se nad naslednjimi izrednimi ali rednimi volitvami v državni zbor usedel sum neustavnosti. Ali si Slovenija to lahko privošči? Mislim, da bi bilo to skrajno neodgovorno, da bi praznovali 30. obletnico demokracije in slovenske države v pogojih, ko bi v formalnem smislu temeljni steber te demokracije, to je volilni sistem, drgetal pod očitkom neustavnosti. To mora biti sprejeto.Vsakič, ko ustavno sodišče začne obravnavo, kakršne koli odločitve, povezane z zakonodajo, zlasti če gre tudi deloma za moje pristojnosti, jaz sem vrhovni poveljnik obrambnih sil, ki je in še vedno podpira zakon o namenskih sredstvih za financiranje slovenske vojske v letih 2021/2026, se tega komentarja vzdržim. To, kar bo odločilo ustavno sodišče, bo treba spoštovati. Želim pa si, da bi zakon veljal, da bi lahko ministrstvo za obrambo nemoteno v skladu z načrtom nabavljalo opremo in pravzaprav odpravilo deficit v pripravljenosti slovenske vojske, ki smo ga opazovali zadnja leta. Kot veste, gre ta predlog za ta način financiranja zelo paralelno z mojim predlogom, ki sem ga predstavil že leta 2018, da ne bi bila vezana sredstva za obrambo samo na mandat ene ali druge vlade, ampak da bi šla čez mandat vlade in bi bila v tem smislu stabilna.Jaz sem se konec prejšnjega tedna pogovarjal s slovenskimi častniki, ki zaključujejo šolanje za visoke položaje v Slovenski vojski, moja in njihova skupna ocena je, da to ni edini pogoj, vendar je nujni pogoj. Drugi veliki pogoj so odnosi med ljudmi v vojski, kot v vsaki instituciji, ti pešajo. Deloma tudi zaradi plačnega sistema, ampak ni samo denar, ne samo za vojsko, ne samo za plače, vendar pa brez njega ni mogoče računati na okrevanje in mislim, da je odgovor na vaše vprašanje pozitiven, mislim, da lahko z upanjem gledamo na usposobljenost Slovenske vojske, tam sredi tega desetletja.Bom poskušal kratko utemeljiti, zakaj mislim, da je položaj Slovenije ta hip ugoden, tako v odnosih s sosedi kot v Evropski uniji in sicer v svetu. Ne rečem, da je gotovo nekaj ravnanj, kot pri vsaki vladi, tudi pri tej, ki morda potem, kot bi vrglo neko poleno v kolesje našega zunanjepolitičnega delovanja. Gotovo bi bila čestitka predsedniku Bidnu, ko je bil izvoljen in ko so vsi razglasili njegovo zmago, primerna. Jaz sem jo takrat tudi naslovil. Veste, da predsednika Bidna dobro poznam, najina kabineta že sedaj tudi tvorno sodelujeta. Gotovo bi si želel, da takšne kritike na naš račun, kolikor je pomembna, ne bi bilo. Mogoče je kdo drugače razumel, kot je to imel v mislih predsednik vlade, ko je interveniral s pismom Evropski komisiji, ko je zaradi Madžarske in Poljske do blokade sprejemanja svežnja finančne pomoči za okrevanje. Kot veste, se tudi jaz nisem strinjal z nekaterimi navedbami v tem pismu, sem ostro zavrnil navedbe, recimo o ponarejenih volitvah. Sva se pa pogovarjala s predsednikom vlade o tem, da ne samo mi, ampak tudi nekateri drugi od nas pričakujejo neko tvorno vlogo. Predsednik Janša jo je poskušal odigrati, kot sem rekel, jaz bi to storil na drugačen način, ampak on je predsednik vlade, v to se ne vtikam, in je pač rekel, če želimo obdržati Evropsko unijo skupaj, kajti bila je tudi zamisel, da bi šli na 25 držav minus dve, potem se moramo potruditi najti kompromis. Angela Merkel je bila verjetno tisti hip edina, ki je lahko ta kompromis tudi dosegla.Vendar bi to rad rekel, imamo odlične odnose s sosedi. Lansko leto smo imeli 100-letnico požiga Narodnega doma, bila je vrnitev Narodnega doma. Bilo je tam neko dejanje nekega sožitja in prijateljstva med dvema narodoma in državama v Bazovici, brez primere. Imeli smo 100-letnico Koroškega plebiscita. Prvič smo ga praznovali skupaj, ker sva se tako odločila skupaj s predsednikom Van der Bellenom. Dobili smo opravičilo v slovenskem jeziku. Mislim, da si želi vlada sedaj intenzivirati odnose s Hrvaško. Večkrat pravim predsedniku Janši, poskušajta morda zdaj s predsednikom Plenkovićem, mislim, da sva s predsednikom Milanovićem temu naklonjena, najti neko rešitev za uveljavitev arbitražnega sporazuma. V Evropi vedo, kdo in kje smo. Mi bomo predsedovali Evropski uniji. Vidijo neke premike, kot pri vsaki vladi. Če ne bi bilo razlik v ravnanju vlad – o čem bi se pa ljudje odločali na volitvah? Eni to pozdravljajo, drugi smo nekoliko bolj kritični, ampak če odmislimo to, ima Slovenija zelo aktivno zunanjo politiko. Tukaj moram doktorja Logarja pohvaliti, je zelo aktiven, vesten diplomat, zelo pripravljen, tudi na moje presenečenje. S tem sem se vedno nekoliko bolj ukvarjal in lahko se mi zdi, kolikor bolje presodim, zelo ambiciozno poskuša Slovenijo dati za zemljevid Evrope. Konec koncev je ravno te dni v Beneluksu.Ne. Jaz sem pred odhodom govoril z dosedanjo ameriško veleposlanico pri nas, pogovarjala sva se kmalu po tem, ko je prišlo do vdora na Kapitol. Ne vemo, kakšne bodo odgovornosti tistih, ki so spodbujali ali bili direktno navzoči pri tem nesprejemljivem ravnanju. Kar se nas tiče, je jasno, Zakon o odlikovanju določa, da v primeru pravnomočne obsodbe naša država takšno odlikovanje odvzame. Naj pa povem, da vedno sledimo neki tradiciji, ki jo je uvedel že predsednik Kučan, da ameriške senatorje ali kongresnike, člane spodnjega predstavniškega doma, ki so slovenskega rodu in se zavzemajo za odnose s Slovenijo, on je bil takrat predsednik slovensko-ameriškega prijateljstva, da takšne odlikujemo. Za to mi ni žal. Če pa se bo izkazalo, da je bilo ravno njegovo ravnanje neprimerno, če bo pravnomočno obsojen, se mu po zakonu odvzame priznanje.In še danes mislim tako.Ne vem, če sem najbolje razumel vaše vprašanje. Ampak, najprej razčistimo, meja na morju je določena.Ampak meja je dokončno določena. Arbitražno sodišče je točno določilo koordinate in tudi cono stika s teritorialnimi vodami. Ne nazadnje, ko bomo zdaj mi, verjetno v prihodnjem mesecu, Organizaciji združenih narodov v Washingtonu poslali noto, da smo bili udeleženi v odločitvi italijanske in hrvaške države o razglasitvi izključne ekonomske cone, bomo napisali, da to seveda predpostavlja spoštovanje in uveljavitev arbitražne odločbe, tako pričakujem. Meja na morju je torej določena, in kot vidite, prihaja sem in tja do incidentov, ampak to zato, ker Slovenija skuša uveljaviti to mejo, ne zato, ker je ne skuša. Jaz sem bil pa vedno za to, če to sprašujete, da ne bi pri uveljavljanju pripeljali celo do nekih nemirov, vojaških ali policijskih napetosti. To nam ni treba.Prej ali slej bo prišel čas, ko bomo tudi na kopnem, ker pričakujemo, da bo komisija mejo morda meter sem, meter tja, premaknila iz praktičnih razlogov ljudi, takrat pa mora biti na hrvaški strani pripravljenost. Ampak prej ali slej, to vam povem iz moje izkušnje, bo ta meja takšna, kot je z arbitražo določena, ker druge ni mogoče določiti, to vedo vsi. Iščejo način, kako bi to naredili, da bi imeli v redu obraz, in to se mi zdi na neki način v redu, boljše kot da prihaja do slabih odnosov s sosedo, ker imamo toliko drugih vprašanj, ki so potrebna rešitve. Meja je rešena. Ni pa dokončno znano, kako jo bomo uveljavili na miren način.Ne, ne, ne.Ne, ne. Zato vas nisem dobro razumel. Ne. Sodišče ni odločalo o tem. Sodišče je odločalo, ali to zadeva evropsko pravo, in ugotovilo, da to zadeva mednarodno pravo. Ta pogodba je mednarodna, je registrirana pri OZN-ju. Takrat je bilo v slovenski politiki, se spomnim, da sva s Cerarjem zelo veliko govorila, ali je v redu ali ni. On je rekel, da moramo narediti vse za to, da dajemo hrvaški in svetovni javnosti vedeti, da želimo uveljaviti pogodbo.Verjetno nimamo dovolj časa, naj vam pa zagotovim, da poleg mojega osebnega poznavanja stvari, skupaj z menoj zelo budno gledajo to najbolj, se mi zdi, da verodostojni strokovnjaki mednarodnega prava in pravijo, da smo lahko nad potekom stvari zadovoljni, ni razlogov za zaskrbljenost. To ne vpliva na določanje meje. To, da je Slovenija povabljena k temu dogovarjanju, je znak dobrososedskih odnosov. Mi bi lahko bili samo obveščeni po-u, po mednarodni pogodbi o pomorskem pravu sta to dolžni Hrvaška in Italija storiti, mi smo bili pa več od tega. Povabljeni smo bili na pogovore in povedali smo, katere so naše težave. To vprašanje pa ne vpliva na določitev meje med državama.Z visokimi predstavniki slovenske vlade se pogovarjamo o tako imenovanih vsebinskih poudarkih našega predsedovanja. Zdaj nisem poklican, da bi v imenu vlade govoril, kakšne ambicije imamo, ampak naj povem, da imamo velike. Vesel sem, da tudi takšne, kjer res lahko naredimo razliko v evropski politiki, ker smo to tudi sposobni, ker imamo dovolj ugleda in avtoritete. Sami ste ugotovili, da govorim tudi o zahodnem Balkanu. Žal ne toliko, da bi v direktnih pogovorih, recimo z mojim bolgarskim prijateljem in predsednikom, odpravil razloge za njihovo odločitev. Razlogov za njihovo blokado ni uspela odpraviti niti Angela Merkel kot predsedujoča niti drugi državniki, ki so se tega lotili. Sem pa odločen, imam nekaj načrtov glede tega, da bi skupaj z nekaterimi drugimi voditelji Evropske unije prepričal Bolgarijo, da se ne zapleta v nekaj, v kar sta se zapletli Slovenija in Hrvaška leta 2009, ko smo bili devet mesecev v blokadi in grenkih trenutkih za obe strani, tudi lepih, ko se je to končalo. Da bi z izsiljevanjem na točki, ki je izredno občutljiva za te naše drage makedonske prijatelje, to je na točki identitete, izsiljevala preveč. Mislim, da je to, kar se dogaja tam v tistem delu z Makedonci, je v bistvu nepošteno. Oni od njih terjajo, da spremenijo vse, ustavo, jezik, identiteto, poreklo.Oprostite, vendarle moramo biti pazljivi, tukaj imamo opravka z zelo napetimi odnosi v zahodnem Balkanu. Moramo biti pazljivi, da ne pride do nekega domino efekta, kjer bi se začele podirati te domine. Samo eno star bom dejal. Imamo dve možnosti, ali po mirni poti rešimo vsa vprašanja, in takšen načrt je sedaj bil in Slovenija ga podpira, ali pa rečemo, da mora Jugoslavija, kot pravijo nekateri, do konca razpasti. Kar pomeni, da mora do konca razpasti tudi Bosna in Hercegovina, da mora tudi Kosovo, da mora še kakšna druga država. To pa po moje vodi in tukaj se strinjam z nemškim predsednikom Steinmeierjem, ki me tudi malček kritizira zaradi moje naklonjenosti dialogu med Srbijo in Kosovom in možnostjo, da bi tukaj prišlo do teritorialnih konciliacij, to moramo upoštevati s skrajno skrbnostjo. Mi smo preblizu tega območja, da bi si lahko dovolili neko varnost od tega.Foto: Daniel Novakovič/STAMislite na ljubljansko deklaracijo?Najprej glede Višegrada, jedrne Evrope. Ker sva se o tem nekoliko polemično pogovarjala s predsednikom vlade na vrhu na Bledu, na blejskem forumu, javnosti ni neznano, da imava nekoliko različen pogled na to, vendar pa mislim, da oba pogleda, moj in njegov, ostajata znotraj strategije zunanje politike. Mi tam v strategiji govorimo o višegrajski skupini kot o našem naravnem okolju. Če je vlada dala nekoliko več prioritet za sodelovanje s temi državami, in to sem tudi jaz vedno podpiral, ni nič narobe. Mislim pa za razliko od tistih, ki za to zelo navijajo, da je treba zelo skrbno hraniti in razvijati odnose z Berlinom in Parizom. Nekdo bo rekel, da Pahor govori v njegov prid, ker je leta 2010 sklenil z, 2011, deklaracijo o poglobljenih odnosih in ker je bil tukaj leta 2010 francoski premier, s katerim sta podpisala deklaracijo o strateškem partnerstvu. Ja, od takrat naprej se govori o francosko-nemškem vlaku. Še vedno mislim, da se je treba, kar se Slovenije tiče, zelo, zelo navezovati delovno, aktivno, ne pasivno, kot neki privesek, na avstrijsko-francosko sodelovanje. To je odločilno za usodo Evrope.Ker se s temi stvarmi veliko ukvarjam, naj vam povem, da je to morda enako pomembno vprašanje, kot vprašanje, kdo je zmagal na zadnjih ameriških volitvah. Za svet. Zelo pomembno je, kaj se bo zgodilo. Spomnim se pogovora lani poleti s Steinmeierjem, s predsednikom nemške zvezne republike. Rekel je: 'Razumem tvojo skrb. Tudi mi jih imamo. Vendar verjemi nekaj. Vsa povojna nemška politika je bila vzgojena v odgovornosti, da ne more skrbeti samo zase, ampak za celo Evropo.' Dajmo se zanesti na to. Jaz se zanašam na to. Vse drugo bi vodilo v resne preizkušnje, ki bodo tudi za Slovenijo lahko zelo stresne.Nekateri mi celo očitajo, da preveč pozornosti dajem ceremonialnim zadevam. Mislim, da smo imeli deset udeležitev dogodkov, ki so vodili skozi slovensko demokratizacijo in osamosvojitev pred 30 leti. Ampak pravim, država smo in moramo imeti tudi neke zunanje podobe svoje samostojnosti in samozavesti. Inavguracija v ZDA je praktično od začetka. To je izjemno lep, pomemben dogodek. Letos je imel dve okoliščini brez primere. Ni bilo ljudi in ni bilo bivšega predsednika v razmerah, ko je ameriška politika do konca razklana. Poglejte, želim si, da bi, in za to bom poskrbel, kolikor bo mogoče, da bo ob naslednji prisegi predsednika, to bo že naslednje leto, naslednjega predsednika ali predsednice Republike Slovenije poskrbljeno, da bo nekaj več ... Nekaj več te radosti. Saj ne slavimo samo tistega, ki je izvoljen. Slavimo institucijo, slavimo demokracijo.govor je bil čudovit govor. Govoril je o enotnosti. Tudi v Sloveniji ne smemo bežati od te besede. Brez nje ne bi imeli države. Mi si moramo zanjo prizadevati. Dostikrat je dovolj že, da čisto človeško in politično sodelujemo.Če bo na svetu prevladal mir, če bo ostala Evropa in če bo ta napredovala, ne stagnirala, potem vidim za Slovenijo varno, lepo in spodbudno prihodnost. Mlade generacije, ki zdaj prihajajo, mi dajejo izjemno upanje. So drugače obremenjene s svetom, kot smo mi, ki se počasi poslavljamo iz aktivnega življenja. Razumejo, da imamo čudovito deželo, zeleno, narejeno za trajnostni razvoj, da je treba v ta trajnostni razvoj posegati z znanjem in inovacijami, to se dogaja vsepovsod po naši domovini. Mi smo ponosni na dosežke športnikov. Super. Mi smo ponosni na dosežke kulturnikov. Super. Ampak mi imamo tudi izjemne dosežke v znanosti in v poslovnem svetu in tega se mogoče malo premalo zavedamo. Vidim v pogoju miru in združene Evrope za Slovenijo eno varno in tudi socialno povezano prihodnost, ki je tako zelo pomembna za stabilnost naše države.