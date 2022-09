Predsednik Pahor na tradicionalni slovesnosti ob vseslovenskem srečanju bivših internirancev, političnih zapornikov, izgnancev in ukradenih otrok v Portorožu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes v Portorožu udeležil vseslovenske proslave ob tradicionalnem srečanju nekdanjih internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov nacifašističnih taborišč in zaporov, ukradenih otrok, izgnancev ter njihovih svojcev in prijateljev.Slovesnost, ki je letos potekala pod naslovom "Za mir bom govoril”, je s slavnostnim nagovorom sklenil predsednik Pahor, ki je najprej opisal, kako je pred leti spoznal gospo Eriko Fürst, edino še živečo Judinjo iz Prekmurja, ki je preživela holokavst - iz njunih srečevanj se je stkalo iskreno prijateljstvo in zdaj že tradicionalno, vsako leto skupaj položita venec na judovskem pokopališču v Dolgi vasi pri Lendavi. Predsednik je na današnji slovesnosti posebej pozdravil gospo Ingrid von Oelhafen in gospoda Ivana Acmana, pričevalca trpke usode ukradenih otrok, ki sta bila žrtvi nacističnega programa Lebensborn, ki ju je spoznal pred dnevi, ko ju je ob 80-letnici množičnega izgona in ločitve več kot 600 slovenskih otrok od njihovih mater v času druge svetovne vojne sprejel v Predsedniški palači.

Takšnih osebnih zgodb je še veliko, vse nas pretresejo in ganejo in nobena se ne bi smela zgoditi. Skupno jim je, je ugotovil predsednik republike, da njihovi pričevalci ob vseh grozotah, s katerimi jih je zaznamovalo življenje, pričujejo o ljubezni, ne o sovraštvu, Predsednik Pahor se je zahvalil udeležencem in prirediteljem slovesnosti, predvsem pa Matjažu Špatu predsedniku taboriščnega odbora Ravensbruck, ker tako skrbno ohranjajo spomin in hkrati opominjajo na pogum in vrednote, ki so temelj vseh teh osebnih spominov.

“Vi ste priče in vi ste nam navdih,” je dejal predsednik. Poudaril je, da je naša dolžnost, da njihove zgodbe prenašamo na mlajše generacije, ki tega niso izkusile - tudi zato, da tega nikdar ne bi izkusile. Ob tem je predsednik Pahor omenil surovo agresijo Rusije nad Ukrajino in dejal, da je ključno, da ne ostanemo brez vere v trajni mir, saj ne smemo vzeti tega upanja ne sebi, ne našim otrokom. “Moramo jim pustiti upanje,” je poudaril predsednik.

Svoj govor je predsednik zaključil z besedami Sofoklejeve Antigone: “Ne da sovražim - da ljubim, sem na svetu.”



Foto: Bor Slana

Predsednik Pahor in pričevalci vojnih grozot – interniranke iz nemških koncentracijskih taborišč, ukradeni otroci in izgnanci so v desetih letih sodelovanja stkali tesne vezi. Naj spomnimo, da se je predsednik Pahor udeležil komemoracij ob 70. in 75. obletnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau in v svojo delegacijo obakrat povabil nekdanje slovenske interniranke v tem taborišču. Številne med njimi so se tedaj prvikrat vrnile kraj, v katerem so pred desetletji preživele gorje.

V Predsedniški palači je predsednik Pahor že večkrat pripravil tudi pogovor internirank iz nemških koncentracijskih taborišč, ukradenih otrok in izgnancev z dijaki. Prav osebne zgodovinske izkušnje nas namreč najmočneje opominjajo, da si je potrebno za mir, strpnost in solidarnost nenehno prizadevati, je prepričan predsednik Pahor.