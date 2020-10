Predsednik Pahor je priredil srečanje najvišjih predstavnikov treh vej oblasti

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači prvič v zgodovini samostojne Slovenije priredil srečanje najvišjih predstavnikov treh vej oblasti na temo »Načelo delitve oblasti – (samo)omejevanje, vzajemni nadzor in medsebojno sodelovanje«.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v uvodu poudaril, da Slovenija, kot vse moderne demokratične družbe, temelji na vladavini prava, ki zahteva, da so izvršna, zakonodajna in sodna veja oblasti ločene. Spomnil je, da je samostojna Slovenija nastala z demokracijo in po pravni poti - prihodnje leto bomo praznovali 30. obletnico samostojne države, ki jo utemeljujeta demokracija in vladavina prava. To sta temeljna gradnika naše države.Predsednik republike je opozoril, da je z Ustavo RS določen sistem zavor in ravnovesij, ki med vejami oblasti vzpostavlja njihov medsebojni nadzor in odvisnost ter zagotavlja, da nobena veja oblasti ne more prevladati nad drugo. “Ločenost oblasti ne pomeni njihove izoliranosti. Predpostavlja sodelovanje, dialog. Seveda pa mora biti vsak odnos, tudi dialog, med temi vejami oblasti spoštljiv in zadržan, konstruktiven, spoštovati mora dostojanstvo in samostojnost drugega,” je dejal predsednik Pahor.Predsednik Pahor je ob koncu udeležence pozval, naj razmislijo, kako bi ta dialog periodično, smiselno in organizirano, vodili tudi vnaprej. Poudaril je pomen transparentnosti tokratnega srečanja in dejal, da “vsi prisotni, služimo ljudem, njim smo zavezani, a seveda z različnimi pristojnostmi.” “Imamo svojo avtonomijo, hkrati pa moramo tudi sodelovati,” je dejal predsednik Pahor in poudaril, da ne gre samo za vprašanje zakonov in ustave, temveč gre tudi za vprašanje politične in pravne kulture. Ocenil je, da je dobro, da je bilo v razpravi večkrat poudarjeno, da se je potrebno pogovarjati odkrito, a spoštljivo. Ponovno je opozoril, da je Republika Slovenija nastala z demokratičnimi procesi, se osamosvojila po pravni poti, kar je ekstencialnega pomena za našo prihodnost. “Pomembno je, kako bomo mi, ki predstavljamo institucije razvijali ta demokratičen proces. Menim, da brez sodelovanja do neke mere tudi ne bo šlo,” je zaključil predsednik republike.Foto: Tamino Petelinšek/STASodelovali so:- predsednik Republike Slovenije Borut Pahor,- predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Igor Zorčič,- predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša,- predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca,- predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Rajko Knez,- predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mag. Damijan Florjančič,- ministrica za pravosodje Republike Slovenije mag. Lilijana Kozlovič in- generalni državni tožilec Drago Šketa.