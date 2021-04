Predsednik Pahor v Ljubljani ponovno pozval k cepljenju, ki je varno in nam zagotavlja brezskrbnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes sestal s štabom Civilne zaščite za ljubljansko regijo. Predsednika republike so sprejeli poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Ljubljana Tomaž Iglič in podžupan Mestne občine Ljubljana in poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Ljubljana Dejan Crnek. Z današnjim obiskom je predsednik Pahor zaključil z obiski regijskih štabov, na povabilo poveljnika Šestana je obiskal vseh trinajst štabov civilne zaščite po Sloveniji.Predsednik Pahor se je uvodoma seznanil z izvedenimi aktivnostmi civilne zaščite ob prvem in drugem valu nove koronavirusne bolezni v Sloveniji v ljubljanski regiji. V pogovoru so sodelovali člani štaba in predstavniki lokalnih institucij, zadolženi za posamezne naloge. Ocenili so, da se brez podpornih mrež in pomoči prostovoljcev, predvsem pa njihove solidarnosti in srčnosti, ne bi tako uspešno spopadli z epidemijo in njenimi posledicami na regijskem in lokalnem nivoju.Po uvodni seznanitvi z ukrepanjem po razglasitvi epidemije nove koronavirusne bolezni je predsednik republike obiskal največji cepilni center v državi, Center za cepljenje na Gospodarskem razstavišču. Gospa Antonija Poplas Susič, direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana, je predsedniku predstavila organiziranost cepilnega centra. Poudarila je, da sedaj potrebujemo enotnost odločevalcev in izvajalcev, složen in prijazen pristop do ljudi in zaupanje v cepljenje in sistem, da bi dosegli precepljenost prebivalstva.Obisk je predsednik Pahor nadaljeval pred Domom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik/Bokalci, kjer ga je sprejela Melita Zorec, direktorica doma. Predsednik Pahor je nagovoril stanovalke in stanovalce, se jim zahvalil za njihovo razumevanje in potrpežljivost v izjemno zahtevnem preteklem letu, zaposlenim pa izrekel hvaležnost za njihovo profesionalno in požrtvovalno delo.V sklepnem delu obiska je predsednik Pahor obiskal Gasilsko brigado Ljubljana, kjer se je seznanil s samozaščitnimi in organizacijskimi ukrepi v času epidemije, ko so oblikovali posebno skupino za krizno vodenje, ki spremlja situacijo in odreja ukrepe. Med drugim so v gasilski brigadi zagotovili zaščitna in dekontaminacijska sredstva in izvedli več dezinfekcij domov za starejše, zdravstvenih in drugih ustanov.V izjavi za medije je predsednik republike izrekel veliko hvaležnost vsem, ki v času epidemije delajo za dobro naše skupnosti. Prepričan je, da se bo uresničila njegova novoletno želja, da bomo 25. junija na Trgu republike skupaj, enotno, zadovoljno, ker smo bolj ali manj premagali epidemijo, in ponosno praznovali 30. obletnico ustanovitve naše države. Pozval je vse, ki razmišljajo, ali sprejeti vabilo na cepljenje ali ne: »Če imate pomisleke, se posvetujte z ljudmi, ki jim zaupate. Cepljenje je varno in nam zagotavlja brezskrbnost.«Predsednik Pahor je spomnil na vseh trinajst obiskov regijskih štabov, ki jih je opravil od januarja. Izpostavil je pogum, samozavest, solidarnost in potrpežljivost ljudi v lokalnih skupnostih in na ravni regij, kar velja tudi za politično življenje. Dejal je, da bi nekaj tega potrebovali tudi na državni ravni, saj smo lahko le skupaj bolj uspešni.Predsednik republike je sprejel povabilo poveljnika Šestana, da obišče vse regijske štabe civilne zaščite po Sloveniji in se seznani s stanjem in posebnostmi naporov pripadnikov civilne zaščite v posameznih regijah. Obiskal je vseg trinajst regijskih štabov: notranjsko, zahodnoštajersko, pomursko, gorenjsko, severnoprimorsko, podravsko, obalno, koroško, ljubljansko, vzhodnoštajersko in dolenjsko regijo, Posavje in Zasavlje.Foto: Nebojša Tejić / STAFoto: Anže Malovrh / STAFoto: Nebojša Tejić / STA