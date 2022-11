Predsednik Republike Slovenije je danes na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja

Utemeljitve:

Ob stoletnici delovanja je Slovenski gorniški klub Skala – zveza gorniških klubov prejel red za zasluge za izjemni prispevek k poznavanju in spoštovanju slovenskih gora. V imenu prejemnika je odlikovanje prevzel njegov predsednik Anton Žunter. Ob stoletnici društvenega povezovanja slovenskih geografov je Zveza geografov Slovenije prejela red za zasluge za raziskovalno in izobraževalno delo ter prispevek k slovenski narodni zavesti. V imenu prejemnika je odlikovanje prevzel njen predsednik dr. Aleš Smrekar. Franc Testen je prejel red za zasluge za prispevek k ugledu slovenskega sodstva. Mihael Naglič je prejel medaljo za zasluge za dolgoletno raziskovanje krajevne zgodovine in narodno pomembno vrednotenje lokalne kulturne dediščine. Medaljo za zasluge je prejela tudi dr. Zvonka Zupanič Slavec za znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo na področju zgodovine slovenske medicine.Foto: Daniel Novakovič/STA