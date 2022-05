Predsednik Pahor na slovesnosti ob odkritju spominske plošče Ivanu Omanu: »Bil je lastovka slovenske politične pomladi«

V nadaljevanju je objavljeno besedilo slavnostnega govora predsednika republike (Velja govorjena beseda!):

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes, 12. maja 2022, udeležil slovesnosti ob odkritju spominske plošče Ivanu Omanu, članu predsedstva Republike Slovenije med letoma 1990 in 1992, ustanovitelju in prvemu predsedniku Slovenske kmečke zveze in podpredsedniku Demosa na njegovi domačiji v Zmincu pri Škofji Loki.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik Pahor je skupaj z Janezom Omanom, najstarejšim sinom Ivana Omana, in županom Občine Škofja Loka Tinetom Radinjo odkril spominsko ploščo in imel na slovesnosti slavnostni govor.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik Pahor je leta 2019, kmalu po smrti Ivana Omana, ki je bil ena osrednjih osebnosti slovenske politične pomladi in ga štejemo med ustanovne očete naše države, po njem poimenoval eno od dvoran v Predsedniški palači. Na slovesnost ob poimenovanju dvorane je predsednik Pahor tedaj povabil Omanovo družino.Na pobudo predsednika republike so v Predsedniški palači štiri dvorane poimenovane po preminulih očetih naroda, to so dvorana Ivan Oman, dvorana dr. Jože Pučnik, dvorana dr. France Bučar in dvorana dr. Janez Drnovšek.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA