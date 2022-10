Predsednik Pahor na srečanju predsednikov v Valletti: Ohraniti in krepiti je potrebno enotnost EU v soočanju s posledicami vojne v Ukrajini

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor na povabilo gostitelja, predsednika Republike Malte Georga Velle, v Valletti sodeluje na srečanju predsednikov/predsednic Estonije, Grčije, Irske, Italije, Latvije, Madžarske, Malte, Nemčije, Poljske in Portugalske in Slovaške.Voditelji držav, članic Evropske unije, se v tem formatu enkrat letno sestajajo od leta 2003, ko so se na pobudo tedanjega predsednika Portugalske prvikrat srečali v portugalskem mestu Arraiolos.Foto: Daniel Novakovič/STAOsrednja vsebina letošnje razprave je obravnava in izmenjava mnenj o učinkih vojne v Ukrajini na varnost in stabilnost na vzhodu in jugovzhodu Evrope. Predsedniki se pogovarjajo o globalni vlogi Evropske unije v luči letošnje 65. obletnice podpisa Rimske pogodbe, s poudarkom na premagovanju globalnih družbenih izzivov, kot so podnebne spremembe, energetika, zdravje, izobraževanje in prehranska varnost.V razpravi je predsednik Pahor izpostavil dve ključni temi in sicer vojno v Ukrajini in aktualne razmere na Zahodnem Balkanu. Slovenski predsednik se je zavzel, da se ohrani in okrepi enotnost Evropske unije pri soočanju s posledicami vojne v Ukrajini in pri soočanju z Rusko federacijo kot agresorjem. Predsednik Pahor je ponovil, da Evropa ne sme ponoviti napake iz leta 2014, ko se ni dovolj odločno odzvala na rusko zasedbo Krima, in dodal, da bo Slovenija aktivno gradila soglasje EU in NATO. Ko gre za NATO, je pravica Ukrajine, da se sama odloči za svojo varnostno politiko, je dodal. Na zvezi NATO pa je, da s soglasjem vseh članic odgovori na pričakovanja Ukrajine.Ob tem je predsednik dejal, da moramo narediti vse, da se hkrati ne poslabšajo razmere na Zahodnem Balkanu in pozval voditelje, naj bodo bolj fleksibilni glede širitve EU na to regijo. Predsednik je povzel tudi zaključke nedavnega vrha voditeljev Brdo-Brijuni Process, ki ga je gostil v Sloveniji in ocenil, da voditelji v regiji čutijo odgovornost za mir in stabilnost, a potrebujejo našo pomoč.Predsednik republike Borut Pahor je na bilateralnih srečanjih z drugimi predsedniki izmenjal stališča in poglede glede aktualnih mednarodnih vprašanj.Državniki bodo zasedanje zaključili s svečano večerjo, ki jo bo predsednik Republike Malte George Vella gosti v Predsedniški palači.Foto: Daniel Novakovič/STA