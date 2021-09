Predsednik republike Skladu Krkinih nagrad vročil odlikovanje za 50 let Krkinih nagrad in spodbujanja znanstvenih dosežkov zlasti med mladimi

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil slovesne akademije ob 50-letnici Krkinih nagrad.Predsednik republike je na slovesni akademiji Skladu Krkinih nagrad vročil državno odlikovanje, red za zasluge, za 50 let Krkinih nagrad in spodbujanja znanstvenih dosežkov zlasti med mladimi.V imenu Sklada Krkinih nagrad je odlikovanje prevzel Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor podjetja Krka ter predsednik Častnega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad.Foto: Bor Slana/STA