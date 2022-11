Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije pred Konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah COP27 sprejel Priporočilo št. 15

PRIPOROČILO ŠT. 15

pred Konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah COP27





Čas se izteka.



Kakovostno izobraževanje o podnebju je ključnega pomena, če želimo ljudem vseh starosti in okolij zagotoviti znanje in veščine, potrebne za ustvarjanje prihodnosti, v kateri lahko vsi dosežemo uspeh.



Mlade je treba prepoznati kot voditelje in jih postaviti v ospredje pogovorov o podnebnih spremembah ter jih z izobraževanjem opolnomočiti.



Svetovne voditelje pozivamo, da nam zagotovijo veščine in usposabljanje za izgradnjo trajnostnega sveta.



Naš svet se segreva, za omejitev segrevanja na največ 1.5 stopinje Celzija pa potrebujemo napredno mišljenje, dosledne politične načrte in financiranje, da bi nam pomagali doseči neto ničelne izpuste.



Zavezani smo pomagati graditi prihodnost, ki je vključujoča in trajnostna za vse.



Z dejanji, ne le z besedami pokažite, da ste tudi vi.



Pomagajte nam do cilja!



Sporočilo mladih pred Konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah COP27



· izraža iskreno podporo mladim z vsega sveta, ki so pripravili poziv Čas se izteka in ga od Glasgowa do Šarm El Šejka, kjer bo potekal COP27, skozi 18 držav in 7.767 kilometrov prenašajo v obliki neprekinjene štafete ter pozivajo vse ljudi in svetovne voditelje, naj jim prisluhnejo;

· ocenjuje, da je sporočilo mladih pomembno opozorilo vsem ljudem in odločevalcem, da so se zaradi vojne v Ukrajini prizadevanja za dosego zavez iz Pariškega podnebnega sporazuma in Evropskega zelenega dogovora ter razprava o podnebni prihodnosti umaknili z vrha prioritet evropske in svetovne politike, in · opozarja na nujnost nadaljnjega ukrepanja na globalni, državni, lokalni in osebni ravni za omejitev segrevanja na 1.5 stopinj Celzija, saj se vseh katastrofalnih posledic vojne tudi za okolje in podnebje še ne zavedamo in o njih ne razmišljamo dovolj;

· poziva Državni zbor, Vlado Republike Slovenije, vse odločevalce in vse ljudi, da podprejo sporočilo mladih, se pridružijo njihovemu trudu in storijo vse, kar je v njihovi moči, da prizadevanja za mirno in pravično rešitev vojne v Ukrajini ne bodo ob rob potisnila nujnih ukrepov za dosego zavez iz Pariškega podnebnega sporazuma in Evropskega zelenega dogovora ter manjšala pomena odgovornega in trajnostnega ravnanja, ki je ob zagotavljanju miru in varnosti nepogrešljiv del naše sedanjosti in prihodnosti.

Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije je pred Konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah COP27, ki se jo bo v imenu Slovenije udeležil predsednik republike Borut Pahor, sprejel Priporočilo št. 15.V priporočilu je Odbor podprl poziv mladih, ki pred COP27 z mednarodnim štafetnim tekom od Glasgowa do Šarm El Šejka odločevalce pozivajo k nujnemu ukrepanju. Predsednik Pahor je bil častni pokrovitelj podnebnega teka v Sloveniji, 19. oktobra se je podnebnega teka tudi udeležil in tekel z učenkami in učenci OŠ Leskovec pri Krškem.Priporočilo št. 15 je Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije posredoval Državnemu zboru, Vladi in javnosti.Priporočilo št. 15 je v celoti objavljeno v priponki in spodaj v besedilu.