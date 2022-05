Predsednik Pahor v muzejskem kompleksu koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau: Potrudil se bom, da se tu končno odpre skupna stalna razstava naših internirancev in internirank

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se mudi na uradnem obisku v Republiki Poljski, kjer ga gosti predsednik Republike Poljske Andrzej Duda.V okviru zadnjega dne obiska je slovenski predsednik obiskal muzejski kompleks koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau, kjer sta ga sprejela direktor Spominskega muzeja Auschwitz-Birkenau dr. Piotr M. A. Cywinski in generalni direktor Fundacije Auschwitz-Birkenau Wojciech Soczewica.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSPredsednik republike si je ogledal muzejski kompleks in prostore nekdanjega taborišča Auschwitz-Birkenau ter prostore, namenjene postavitvi razstave držav naslednic bivše Jugoslavije. Seznanil se je s stanjem glede obnove bloka 17, kjer bo postavljena stalna razstava o slovenskih internirancih in internirankah.Pred dnevi je vlada na predlog predsednika Pahorja sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma o financiranju ponovne vzpostavitve skupne stalne razstave v bloku 17 v spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau. Predsednik republike je to pozdravil kot pomemben korak k primerni obeležitvi spomina na slovenske interniranke in internirance v tem koncentracijskem taborišču in dejal, da se bo osebno zavzel za to, da bodo Sporazum podprle tudi druge države naslednice in da bo postavitev stalne razstave čim prej udejanjena. Direktor spominskega muzeja dr. Piotr Cywinski je ob tem dodal, da bi bilo to, 25 let po koncu vojne na ozemlju nekdanje Jugoslavije, pomembno sporočilo, navdihujoče tudi za druge.Prva stalna razstava o trpljenju jugoslovanskih taboriščnikov je bila postavljena leta 1963. Razstavni prostor je poznan pod imenom Jugoslovanski paviljon in je zasedel prvo nadstropje bloka 17 v Auschwitzu. Jugoslovanski nacionalni paviljon je bil, po večletnih nesoglasjih in neuspešnih poskusih urejanja odnosov in pravic med državami naslednicami nekdanje SFRJ, dokončno zaprt leta 2009 in odtlej države poskušajo ponovno urediti skupno razstavo o usodi jugoslovanskih taboriščnikov v kompleksu Muzeja.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSV nacističnem koncentracijskem taborišču Auschwitz je bilo zaprtih 2.342 internirancev in internirank iz Slovenije, 1.331 jih je tam umrlo. (Vseh žrtev holokavsta med drugo svetovno vojno je okoli šest milijonov.) Danes je na mestu, kjer je bilo drugo koncentracijsko taborišče Auschwitz, urejen muzej, ki ga je v opomin prihodnjim rodovom Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo uvrstila na seznam svetovne dediščine.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSPredsednik republike je ob današnjem obisku nekdanjega taborišča položil venec k spominski plošči, ki ima od leta 2008 napis tudi v slovenskem jeziku.Predsednik Pahor se je udeležil komemoracij ob 70. in 75. obletnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau in v svojo delegacijo obakrat povabil nekdanje slovenske interniranke v tem taborišču. Številne med njimi so se tedaj prvikrat vrnile kraj, v katerem so pred desetletji preživele gorje.Foto: Matjaž Klemenc/UPRS