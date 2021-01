Predsednik Pahor s predstavniki humanitarnih organizacij o duševnih in socialnih stiskah ljudi v času epidemije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na pogovor sprejel predstavnike humanitarnih organizacij, vključenih v Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS). S sogovorniki se je posvetoval o socialnih in duševnih izzivih ter stiskah, ki jih humanitarne organizacije zaznavajo pri ljudeh v času epidemije in katerih porast pričakujejo po njej. Po pogovoru sta predsednik republike Borut Pahor in predsednica NFHOS Nataša Sorko podala izjavo za javnost.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike se je javno zahvalil trem pomembnim skupinam nesebičnih ljudi, ki imajo v času krize nenadomestljivo vlogo: Nacionalnemu forumu in vsem humanitarnim organizacijam, ki po najboljših močeh pomagajo ljudem; vsem prostovoljkam in prostovoljcem, še posebej tistim, ki so se v krizi oglasili z novimi, inovativnimi pristopi; in medijem, ki s poročanjem o dobrih praksah in zgodbah spodbujajo in navdihujejo ljudi, da se pridružijo plemenitim ravnanjem. V nadaljevanju je spomnil na svoje prvo srečanje z NFHOS leta 2013, v izteku najbolj surovega obdobja finančne krize. Na podlagi tedanjih izkušenj je ocenil, da se bodo humanitarne organizacije z največjimi težavami in obremenitvami v resnici soočile šele po koncu sedanje zdravstvene krize. Predsednik Pahor je NFHOS pozval k pripravi memoranduma, v katerem bodo humanitarne organizacije povzele potrebe in izrazile pričakovanja glede pomoči države, da bodo lahko opravile delo, ki jih čaka. Zavezal se je, da bo memorandum posredoval pristojnim v državnem zboru in vladi in dodal: “Vsega bremena stisk ni mogoče prevaliti na ramena humanitarnih organizacij – svojo vlogo bo morala opraviti tudi socialna država.” Ob tem je opozoril, da kriza ne sme poglabljati neenakosti med ljudmi in da se moramo s sprejemanjem ukrepov temu čimbolj izogniti. »V Nacionalnem forumu humanitarnih organizacij Slovenije imate toliko izkušenj, znanja, prostovoljcev in solidarnosti, da bomo skupaj zmogli premagati tudi te probleme,« je ob koncu dejal predsednik Pahor.Foto: Daniel Novakovič/STANataša Sorko, predsednica NFHOS, je v izjavi povzela štiri teme, o katerih je danes tekel pogovor pri predsedniku republike: (1) duševno zdravje različnih starostnih skupin; (2) nasilje; (3) otroci in mladostniki; (4) delo humanitarnih organizacij v času epidemije covida-19. »Duševno zdravje prebivalcev Slovenije je na veliki preizkušnji,« je dejala in dodala, da jih v NFHOS skrbi predvsem duševno zdravje otrok in mladostnikov zaradi razlik v socializaciji in pomanjkanja stikov z vrstniki. Na njihove stiske in na porast nasilja v družinah kaže tudi drugačna vsebina klicev otrok in mladostnikov na TOM telefon, hkrati pa manjše število klicev in večje število prekinitev, ko pokličejo in prosijo za pomoč. Gospa Sorko je opozorila, da o povečanem nasilju v družinah poročajo tudi druge organizacije, saj imajo nekatere družine velike težave s prilagajanjem na nove okoliščine. »Humanitarne organizacije ves čas epidemije aktivno delajo in niti ena ni prenehala z delovanjem, svoje metode so prilagodile zdravstveni situaciji ter ukrepom vlade in NIJZ, in delujejo naprej,« je poudarila gospa Sorko in dodala, da bodo humanitarne organizacije aktivno nudile pomoč vsem, ki jo bodo po epidemiji potrebovali. Gospa Sorko pričakuje, da bodo po koncu krize humanitarne organizacije močno obremenjene, vendar se bodo potrudile organizirati tako, da uporabniki in prostovoljci ne bodo čutili dolgoročnih posledic. »Poskušajmo biti čimbolj solidarni, si pomagati, slišati drug drugega in na človeški način – s fizično distanco, a socialno bližino – okrepiti smisel življenja tistim, s katerimi pridemo v stik,« je pozvala ob koncu in se v imenu humanitarnih organizacij zahvalila predsedniku republike, da jim je prisluhnil. Dejala je, da si še naprej skupaj s predsednikom republike želijo ustvarjati nove rešitve na družbene izzive.Na današnjem pogovoru so sodelovali:- Nataša Sorko, predsednica Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS)- Uroš Brezovšek, podpredsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije- mag. Helena Zevnik Rozman, vodja prostovoljstva in socialnih programov pri Slovenski Karitas- Amalija Klopčič, članica NFHOS, Društvo AltraFoto: Daniel Novakovič/STAPogovor je bil vsebinsko nadaljevanje posvetov o izzivih in stiskah ljudi v času epidemije, ki jih predsednik Pahor vodi z uglednimi strokovnjaki:- z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino pogovarjal o spoštovanju in omejevanju človekovih pravic v času epidemije (28. 10. 2020) in pomenu spoštovanja človekovih pravic kljub začasnim omejitvam (9. 12. 2020);- s predstavniki Študentske organizacije Slovenije, ki so ga seznanili s socialnim položajem mladih (29. 12. 2020);- z dr. Marijo Anderluh, predstojnico Službe za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani, o odzivu otrok in mladostnikov na izredne razmere zaradi epidemije covida-19, ko se soočajo tudi s tesnobami, depresijo in celo poskusi samomora - v tem obdobju je bilo med srednješolci po poskusu samomora hospitaliziranih celo za 30 % več oseb kot v običajnem, primerljivem obdobju (12. 1. 2021).Pomemben vir informacij s terena so tudi predsednikovi obiski regijskih štabov Civilne zaščite. Predsednik Pahor je doslej obiskal regijska štaba za Notranjsko (7. 1. 2021) in zahodno Štajersko (14. 1. 2021), jutri, 22. januarja 2021, pa bo obiskal Regijski štab Civilne zaščite za Pomurje.