Sporočilo za javnost Urada predsednika Republike Slovenije

Predsednik republike Borut Pahor je v skoraj osmih letih državnemu zboru predlagal v izvolitev 53 kandidatk in kandidatov za različne javne položaje. Državni zbor je 44 kandidatk in kandidatov izvolil, 9 pa jih je zavrnil.

Predsednik Pahor je kandidatke in kandidate v vseh teh primerih predlagal po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin. Ob zahtevani strokovnosti kandidatk in kandidatov je tako skupaj z vodji poslanskih skupin skušal ugotoviti tudi potrebno večino za njihovo izvolitev, čeprav je v primerih, ko je glasovanje tajno, ocenjevanje dejanske podpore poslank in poslancev lahko le približno.

Kljub temu predsednik Pahor ocenjuje ta posvetovanja za zelo koristna in jih bo opravljal tudi vnaprej.

Predsednik Borut Pahor bo za mesti ustavnega sodnika in viceguvernerja objavil nov javni poziv. Na podlagi 3. odstavka 14. člena zakona o Ustavnem sodišču bo najkasneje v 8 dneh objavil nov javni poziv za zbiranje kandidatur za sodnika Ustavnega sodišča. Prav tako bo v skladu z zakonom o Banki Slovenije predsednika državnega zbora najpozneje v 14 dneh obvestil o novem javnem pozivu za zbiranje kandidatur za mesto viceguvernerja Banke Slovenije.